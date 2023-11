Fournier, Hayes, Gobert, Coulibaly, Batum… Vincent Collet donne son avis sur les joueurs français en NBA

Équipe de France - Vincent Collet a fait un tour d'horizon des sujets autour de l'équipe de France masculine, et notamment des performances des joueurs français en NBA.

Invité de NBA Extra sur beIN Sports, Vincent Collet a annoncé qu’il allait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine.

Le sélectionneur de l’équipe de France masculine va rendre visite à Théo Maledon, Frank Ntilikina, Killian Hayes, Evan Fournier – « même s’il ne devrait probablement pas jouer » -, Victor Wembanyama et Rudy Gobert. « J’en verrai davantage au mois de janvier où j’irai plus longtemps », a-t-il expliqué sur le plateau. Il a également donné son point de vue sur l’actualité de nombreux joueurs cadres ou potentiels des Bleus.

Nicolas Batum

Nicolas Batum joue désormais pour les Sixers de Philadelphie. Le capitaine de l’équipe de France a même intégré le cinq majeur des Sixers, qui sont actuellement deuxièmes de la conférence Est.

« Je trouve que l’échange est une bonne chose pour l’équipe de France. Le rôle qui lui était dévolu aux Clippers, ça devenait fermé pour lui. C’est important pour nous qu’il puisse avoir un rôle plus complet. Je pense que ça peut être le cas aux Sixers. Pour nous c’est une bonne nouvelle. »

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama se montre productif pour ses débuts en NBA (19,3 points, 9,5 rebonds, 2,4 passes décisive et 2,6 contres en 30 minutes) mais maladroit (42,9% de réussite aux tirs, dont 28,4% à 3-points). Surtout, son équipe reste sur huit défaites de suite et occupe la dernière place de la conférence Ouest.

« Huit défaites de suite, ce n’est pas lui tout seul, c’est son équipe. Il faut minorer un peu. Mais malgré tout, cela fait partie du début de saison. Au-delà de ça, il marque presque 20 points de moyenne, prend presque 10 rebonds. D’un point de vue statistique, c’est quand même consistant pour une première année. Après quand on connaît bien Victor et qu’on connaît les attendes autour de lui, il faut qu’il continue à monter. Ce qui me déçoit un peu, c’est le pourcentage (de réussite aux tirs). Pour moi, ce n’est pas suffisant pour un joueur comme lui. Il y a peu de tout (parmi les causes de sa maladresse, NDLR) : la façon dont il est servi par ses coéquipiers, de lui donner normalement quelques paniers faciles qui sont susceptibles d’améliorer ce pourcentage. Je regardais LeBron James qui est à 58% et Kevin Durant – qui tire aussi beaucoup de loin – qui est à 52%. Là il y a vraiment une marge de progression pour lui. Je pense qu’il va réguler. C’est aussi une question de prise de décision. C’est là où Victor a une marge de progression. Quand on prend de meilleurs tirs, on a plus de chances de les mettre. Il faut qu’il progresse sur ses aspects-là. Et puis la relation aux autres. Contre Sacramento, il prend 26 tirs et il fait 0 passe décisive. Pour moi, c’est gênant (sourire). Il faut aussi être patient, la saison n’a commencé que depuis quatre semaines. […] Quand il est sur le terrain et qu’il n’y est pas, le niveau défensif des Spurs n’est pas le même. C’était déjà le cas aux Metropolitans en début de saison l’année dernière. Sa domination s’exerçait souvent plus du côté défensif qu’offensif. Après on est toujours fasciné par ses capacités. Il y a toujours dans les matches deux/trois actions assez lunaires qui changent la perception qu’on peut avoir de son match. Mais du point défensif, il exercice une dissuasion que très peu de joueurs ont. (Chet) Holmgren, là il y a une différence de niveau entre les deux. Pour lui qui est un compétiteur né, perdre les matches doit le faire souffrir. C’est ce qui va l’aider aussi à faire monter son équipe, lui même déjà mais aussi ses coéquipiers. »

🇫🇷🎙 Vincent Collet juge le début de saison de Victor Wembanyama et des Spurs !

Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly réussit ses débuts en NBA à Washington D.C. (8,2 points à 50%, 4 rebonds, 2 passes décisives, 0,9 interception et 0,8 contre en 26 minutes) avec une montée en puissance dernièrement – dont une sortie à 20 points à Brooklyn – dans le contexte compliqué des Wizards (2 victoires et 10 défaites).

« Je suis très content de ses débuts. Ça correspond à Bilal. Lorsqu’il intègre une équipe à un niveau plus élevé, il va toujours observer et s’approprier ce qu’il faut faire pour être utile à cette équipe. Il l’avait très bien fait chez les Metropolitans 92 et il recommence cette saison. Je pense que ça va bien se passer. Non seulement il est déjà bien, mais je pense qu’il va continuer à monter. Le seul bémol c’est que son équipe est quand même très faible et que dans beaucoup de matches à la mi-temps la messe est déjà vite et on va un peu trop tôt dans le garbage time. Mais c’est peut-être une opportunité que pour l’instant il a su saisir. »

Pour Vincent Collet, Bilal Coulibaly peut « sans aucun doute » faire partie de l’équipe de France à l’été 2024. « Il aurait déjà pu l’être l’été dernier », a-t-il ajouté. « Au même titre que Victor, j’avais déjà imaginé le prendre. »

Rudy Gobert

Les Minnesota Timberwolves occupent désormais la première place à l’Ouest notamment grâce aux belles performances de leur pivot Rudy Gobert, qui estime jouer le meilleur basket de sa carrière. Un constat partagé par Vincent Collet.

« Je trouve qu’il a vraiment retrouvé son meilleur niveau défensif. Il l’avait un peu moins ces deux dernières saisons. Depuis le début de saison, je trouve qu’il a retrouvé cet abattage. C’est très utile à son équipe qui marche bien et qui pourrait être une bonne surprise de la saison. Non seulement, ils ont un bon classement mais ils ont battu les meilleurs, Denver et Boston, et ça c’est significatif. C’est une équipe qui monte. »

Killian Hayes

Même s’il a manqué la dernière rencontre en raison d’une blessure à l’épaule, Killian Hayes est monté en puissance au cours des dernières semaines. Le meneur de Détroit est très suivi par Vincent Collet.

« Il a eu du mal un peu dans les premiers matches. Depuis il est bien monté. Pour moi, il a vraiment progressé par rapport à la saison passée. Je suis sa trajectoire avec intérêt parce que je trouve que c’est prometteur. De façon régulière, il a enchaîné des matches à 6/7 passes décisives. Certaines fois en commençant à scorer avec un pourcentage aux tirs qui commence à s’élever. C’était vraiment le point noir dans ses prestations l’an passé. Là, il y a une amélioration. Je suis agréablement surpris parce que je craignais l’arrivée de Monty Williams – qui est réputé pour être un coach dur – que ça ne se passe pas forcément très bien. Il avait pendant un moment reléguer (Jaden) Ivey sur le banc et il avait pris sa place aux côtés de (Cade) Cunningham donc ce sont des signaux positifs. Après, Détroit reste une équipe du fond de la classe. D’ailleurs, tous nos jeunes – et ça c’est le point positif – jouent, mais Washington, Charlotte ou Détroit sont les trois derniers de la Conférence Est. Ça ce n’est pas bien. »

Evan Fournier

Si Evan Fournier a rejoué vendredi soir, il ne fait pas partie de la rotation des New York Knicks. Son absence de temps de jeu inquiète le sélectionneur.

« C’est une situation qu’on observe. Ce que j’espère c’est qu’il puisse changer d’endroit pour pouvoir rejouer. Ce n’est malheureusement pas nous qui avons les clés. C’est forcément compliqué. La hauteur de son contrat dans ce cas là n’est pas un avantage. Il est évident qu’il y a des franchises qui seraient prêts à l’accueillir mais pas dans ces conditions là. Pour l’instant, il y a encore de l’espoir, on est encore au début de cette saison NBA. Une demi-saison, c’est comme une blessure… Mais une deuxième saison consécutive, c’est très pesant. A New York, sa situation ne jouera pas. (Tom) Thibodeau l’a annoncé. Il l’a fait jouer samedi car il y avait beaucoup de blessés mais sinon il ne le fera pas jouer. Donc il faudrait qu’il puisse partir. »

Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele s’est blessé au genou en fin de semaine dernière. L’ailier-fort du Real Madrid souffre d’une déchirure partielle du ligament latéral interne du genou gauche a communiqué son club, sans se prononcer sur la durée de son indisponibilité.

« Le ligament latéral, c’est toujours très embêtant. C’est un coup dur. La saison est longue. Même si on a déjà des idées de ce que pourrait être l’équipe l’an prochain, c’est dans huit mois. Et dans huit mois on peut toujours craindre que ce genre de situations puissent se reproduire. On est quand même que le 20 novembre, il faut espérer qu’il puisse se soigner rapidement, que ça se passe bien et qu’il puisse revenir. »