Fournier – Hifi, le duel entre deux des plus grosses gâchettes de l’EuroLeague ?

Sur une bonne lancée avec l’Olympiakos, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) est venu gagner pour sa première rencontre avec un club du championnat de France, ce mercredi 4 décembre. Mais l’international français n’a pas franchement réalisé son meilleur match depuis son arrivée dans l’institution sportive du Pirée. En pleine confiance, le Francilien a pris la bagatelle de 21 tirs en 22 minutes, pour finir à 19 points en raison d’un léger manque de réussite (7/21 ; 3/8 à 2-points et 4/13 à 3-points).

Dans un match offensif (80-89), Evan Fournier est resté dans son rôle de shooteur puisque ses autres statistiques sont quasiment vierges : 0 rebond, 0 passe décisive (mais aussi 0 balle perdue), 0 interception, 0 contre et 1 faute provoquée (pour 1/2 aux lancers francs).

Já na onda do grego no Vasco, estou testemunhando o Evan Fournier METENDO O LOKO pelo coirmão Olympiacos na Euroleague contra o Monaco. 21 arremessos tentados. Nenhum rebote, nenhuma assistências, nenhuma roubada de bola… pic.twitter.com/FOA7noiQA8 — Paulo Macedo (@pmacedojunior) December 4, 2024

Hifi recordman du nombre de 3-points tentés sur un match

Ses 21 tirs sont le troisième plus grand nombre de tirs tentés sur un match cette saison en EuroLeague, avec les 21 de T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) face à Baskonia et Markus Howard (1/11 à 3-points à l’Adidas Arena). A deux reprises, Will Clyburn (2,01 m, 34 ans) a tenté 22 tirs, notamment ce mercredi face à l’ALBA Belin. Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) a également atteint ce total contre l’ALBA Berlin alors que Kevin Punter (1,93 m, 31 ans) en a lui aussi tenté 22 (7/14 à 2-points, 2/8 à 3-points) lors du clasico face au Real Madrid. Auteur de 25 points dans la capitale allemande, Nadir Hifi avait fini à 2/3 à 2-points et… 7/19 à 3-points ! A l’image de Fournier mercredi, il avait également terminé à 0 rebond et 0 passe décisive. Aucun joueur ne s’est approché de ce nombre de 3-points tentés sur un match puisque Markus Howard s’est arrêté à 14 tirs primés tentés (contre 19 face à la Virtus Bologne en avril dernier) et Evan Fournier à 13. A 2 unités près, l’arrière du Paris Basketball égalait d’ailleurs le record d’Alexey Shved, auteur de 21 tirs à 3-points face à l’Olympiakos, le 18 décembre 2019.

C’est peut-être Carsen Edwards (1,80 m, 26 ans) qui a inspiré Evan Fournier. Le déplacement en Bavière a été le dernier véritable non-match de la star française cette saison. Face à lui, l’arrière du Bayern Munich avait planté 30 points en tirant à 14/23 aux tirs (10/14 à 2-points et 2/9 à 3-points) en 30 minutes le 25 octobre dernier.

After shooting 4-for-13 three-pointers vs Monaco,Evan Fournier talked about his mindset when it comes to shooting the ball pic.twitter.com/xySpcjKLaP — Zaf Report(Parody Account) (@ZafeiReport) December 4, 2024

Bref, la rencontre entre Evan Fournier et Nadir Hifi promet d’être un beau duel ce vendredi pour la 14e journée de l’EuroLeague. Mais les deux gâchettes savent se muer en passeur, comme ils l’ont prouvé par le passé (meilleur passeur en Espoirs pour Hifi en 2021-2022 ; 9 passes décisives le 21 novembre pour Fournier face à Baskonia).