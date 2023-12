Une « bonne dizaine de franchises NBA » représentées à Cholet pour le duel Salaün – Risacher

Betclic ÉLITE - Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün seront observés par des scouts représentant "une bonne dizaine de franchises NBA" ce samedi 9 décembre à Cholet.

Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün se rencontrent ce samedi 9 décembre à la Meilleraie, pour la rencontre de la 14e journée de Betclic ELITE entre Cholet Basket et la JL Bourg.

Ces deux joueurs U19 (génération 2005) sont attendus au premier tour de la Draft NBA 2024. Si bien « qu’une bonne dizaine de franchises NBA seront représentées dans les tribunes du plus célèbre hangar des Mauges », rapporte Ouest-France.

Tidjane Salaün, poste 3/4 costaud, énergique et bon shooteur de 2,06 m, reste sur sa meilleure performance au niveau professionnel (24 points à voir en vidéo), face à une équipe du Darussafala Istanbul limitée. Plus fin, physiquement et techniquement, Zaccharie Risacher (2,07 m en version NBA, soit avec les chaussures) enchaîne les bonnes performances depuis deux bons mois, avec une défense respectée. Reste à savoir qui prendra le dessus sur l’autre ce samedi.