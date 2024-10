Francisco et le Zalgiris en tête, Poirier et l’Anadolu Efes enfoncent Milan

Si le FC Barcelone et le Fenerbahçe Istanbul jouent ce vendredi soir leur match de la cinquième journée d’EuroLeague, ce vendredi 25 octobre, en attendant leur match, c’est bien le Zalgiris Kaunas qui occupe la première place.

L’équipe de Sylvain Francisco s’est imposée 78 à 63 ce jeudi face au Maccabi Tel-Aviv. Le meneur français n’a pas spécialement brillé (6 points à 1/6 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 6 d’évaluation en 20 minutes) mais il a parfaitement lancé la formation lituanienne. Après un quart-temps seulement, celle-ci menait 26 à 7 ! Titulaire, Jaylen Hoard (8 points à 2/9 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, 8 rebonds et 1 contre pour 12 d’évaluation en 34 minutes) n’y a rien changé, son équipe n’est pas parvenue à revenir.

Parmi les équipes avec une victoire de moins et une défaite de plus, on trouve le Real Madrid, qui a corrigé l’Étoile Rouge ce jeudi, mais aussi l’Anadolu Efes Istanbul et Baskonia. Les Turcs sont allés gagner à Milan (84-96), la lanterne rouge au classement avec la Virtus Bologne et l’ALBA Berlin. Rodrigue Beaubois (9 points à 3/6 à 3-points et 2 rebonds en 21 minutes) et Vincent Poirier (9 points à 3/3, 5 rebonds et 2 contres pour 17 d’évaluation en 25 minutes) ont apporté leur contribution face aux Lombards qui n’ont pas aligné Fabien Causeur.

Quant à Baskonia, ils ont survolé le match face à l’ALBA Berlin (80-57).Timothé Luwawu-Cabarrot a fini à 11 points à 4/12 (dont 3/6 à 3-points), 4 rebonds, 3 balles perdues et 3 fautes pour 3 d’évaluation en 25 minutes. Le club basé à Vitoria reste invaincu à domicile cette saison.