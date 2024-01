Franck Butter, vice-président de Limoges : « Jean-Marc Dupraz a tous les critères pour diriger l’équipe »

Le Limoges CSP a annoncé le retour de Jean-Marc Dupraz en tant que coach de son équipe professionnelle ce vendredi 12 janvier. Un choix qui a été fait dans le dos du directeur sportif, Kevin Anstett. Recruté en 2022 par Céline Forte, l’ancien scout NBA travaillait pour remplacer Ilias Kantzouris, qui a été vendu par la direction à l’Hapoël Jérusalem.

Mais les dirigeants eux mêmes travaillaient en parallèle sur d’autres pistes, dont une menant à Jean-Marc Dupraz, champion de France en 2014 en tant que coach et champion d’Europe, 21 ans plus tôt, en tant que joueur aux côtés d’un certain Franck Butter. Nommé vice-président du Cercle Saint-Pierre l’été dernier, ce directeur d’un Burger King à Feytiat a gagné en influence au point de ramener son ami à un poste très convoité. Sa déclaration se trouve même dans le communiqué de presse du club limougeaud :

« Je suis heureux pour Jean-Marc, a-t-il commenté. C’est une personne qui connait bien le club avec lequel il a été champion d’Europe en 1993 et champion de France en tant qu’entraineur en 2014. Travailleur, professionnel, motivé, et un amour inconditionnel pour le maillot, il a tous les critères pour diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison. »

Président décrié, encore plus depuis la sanction des deux victoires retirées, Didier Jamot explique ce qui l’a poussé à valider ce choix :

« J’ai bien connu Jean-Marc lors de la saison 2013-2014. J’étais partenaire du club à l’époque et j’appréciais beaucoup nos échanges. J’ai beaucoup de respect pour lui et je lui offre toute ma confiance pour finir la saison ! »

Pour la propriétaire du CSP, Céline Forte, ce choix fait sens :

« Lorsqu’il a fallu rechercher un nouveau coach, l’option de Jean-Marc nous a tout de suite séduit. C’est quelqu’un qui a un fort historique avec le club, en tant que joueur d’abord puis en tant qu’entraîneur. Dix ans après son dernier passage au sein du Limoges CSP, je suis convaincue que ses qualités de coach et en management vont apporter beaucoup à l’équipe. »



Reste à savoir quelle sera la réaction de l’équipe, du staff en place – qui a appris la nouvelle en même temps que les Internautes – et du public, ce dimanche pour la reprise du championnat contre Roanne.