Franck Kamgain quitte la Slovaquie après un seul match

Un petit match et puis s’en va. Arrivé en janvier 2025 en Slovaquie pour jouer sous les couleurs du BC Komarno, Franck Kamgain (1,90 m, 25 ans) quitte déjà son club. Durant son très court séjour en terre slave, l’arrière franco-camerounais a participé à une seule rencontre. C’était face à Handlová le samedi 4 janvier. Son équipe s’était imposée 83-71. Il avait inscrit 12 points à 4/13 au tir, dont 2/4 à 3-points, et 2/5 aux lancers francs) en plus de réaliser 7 passes décisives et prendre 4 rebonds.

Des débuts très prometteurs pour Franck Kamgain

Depuis, il n’a plus rejoué avec Komarno. Aujourd’hui, le Parisien annonce quitter le club alors qu’il n’est qu’aux prémices dans sa deuxième saison professionnelle. Passé une formation universitaire aux États-Unis, il a ensuite rejoint l’Islande et l’équipe d’Hamar. Sur les terres nordiques, il a produit de grosses statistiques (21,8 points, 4,9 rebonds et 4 passes décisives de moyenne en 22 matchs disputés) mais n’a gagné qu’une fois.