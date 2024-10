Frank Mason III quitte l’Italie pour la Chine

Arrivé dans un état physique douteux en Italie, Frank Mason III ne s’est pas éternisé à Scafati. Remplacé par l’ex-choletais Vojtech Hruban, l’ancien meneur de Nancy a demandé à quitter le club transalpin. Pour mieux se refaire la santé aux États-Unis ?

Non, vraisemblablement pour un plus gros salaire de l’autre côté du globe. Ainsi, celui qui est sorti par la petite porte du SLUC, alors qu’il avait été brillant de longs mois (15,3 points à 48%, 3,3 rebonds et 5,2 passes décisives), évoluera finalement en Chine, embauché par les Fujian Sturgeons, récents 17e de CBA.