Frank Ntilikina, après la victoire contre le Brésil : « Ça fait du bien »

Frank, après quatre défaites d’affilée en préparation, vous entrez dans vos Jeux Olympiques de la meilleure façon possible…

Oui, et ça fait du bien. La préparation, ce n’était que la préparation. Aujourd’hui, ce n’était pas facile et on a mis du temps à rentrer dans la compétition. Mais dans l’attitude et le jeu, on a rectifié le tir assez rapidement. Maintenant, on a fait le job sur ce premier match. Il ne faut pas en être trop heureux, juste faire les choses étape par étape. On va profiter de cette victoire aujourd’hui et voir les choses qu’il faudra travailler en vue du Japon.

Comment expliquez-vous ce premier quart-temps poussif ?

C’est toujours difficile de bien entamer une compétition, surtout à la maison. On le savait. Respect à l’équipe du Brésil qui est arrivée avec beaucoup d’adresse. Mais on sait qu’il faudra rectifier cette entame de match dès le Japon. On sait, aussi, qu’il y a des équipes qui seront beaucoup plus fortes sur 40 minutes.

Après, l’entrée des joueurs du banc, y compris la vôtre, a fait beaucoup de bien…

C’est tout le monde. Mon entrée, l’entrée de tout le monde… Notre mot d’ordre, c’est faire de l’équipe un renfort pour tout le monde individuellement. Ça a été le cas ce soir. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, son plus. On a rectifié le tir. On a mis plus d’intensité, plus de qualité dans notre plan de jeu. Il faut retenir cela, mais aussi retenir cette entame de match afin qu’elle nous serve de leçon.

Démarrer les JO à la maison devant 27 000 spectateurs, qu’est-ce que cela vous inspire ?

On est ensemble. 27 000 personnes, c’est impressionnant. On a entendu le public, il nous a donné beaucoup d’énergie. On est à la maison et on va continuer à faire en sorte que tout le monde réponde présent. On est ensemble.

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq,