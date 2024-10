Frank Ntilikina confirme face à Jaylen Hoard et le Maccabi

Chez le Maccabi Tel-Aviv mais dans la bien connue Hala Aleksandar Nikolić de Belgrade, le Partizan Belgrade s’est imposé face au Maccabi Tel-viv ce jeudi 17 octobre (79-91). Zeljko Obradovic s’est appuyé sur Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) qui a bénéficié d’un gros temps de jeu (25 minutes) en sortie de banc, après sa belle rencontre de mardi.

Propre, l’international français n’a rien manqué ou presque (12 points à 5/6 aux tirs) en plus de ses 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Toujours aussi dur, il a cependant commis 4 fautes. Son duo avec Tyrique Jones (2,03 m, 27 ans) s’est révélé très efficace en défense.

🔥 Defensive Power Duo Alert! 🔥

Frank Ntilikina & Tyrique Jones in #EuroLeague – Up to Round 4

The impact of the Ntilikina – T.Jones duo in these first 4 rounds of EuroLeague has been a game changer.💥

In over 13 min. per game together, their partnership is especially… pic.twitter.com/gdMosJowVu

— Clutch Data (@clutchdata_) October 18, 2024