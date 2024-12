Frank Ntilikina signe son meilleur match en EuroLeague, Mathias Lessort offre la victoire au Panathinaïkos

Frank Ntilikina a bien choisi son moment ! Opposé à l’un de ses concurrents pour le poste de meneur en équipe de France, Sylvain Francisco (9 points à 2/11, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues pour 10 d’évaluation en 23 minutes), le Belgradois a signé son meilleur match statistique en EuroLeague ! Auteur de 15 points à 5/9, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 0 balle perdue en 24 minutes, l’ancien joueur de la SIG Strasbourg a battu son record offensif (le précédent à 14 d’évaluation) et a largement amélioré sa marque référence à l’évaluation : 20, contre 14, à deux reprises, auparavant. Surtout, le Partizan l’a emporté 84-78 et poursuit sa remontée vers les sommets.

Avant son grand retour au Partizan Belgrade jeudi, Mathias Lessort s’est offert un gros cocktail d’émotions mardi contre le FC Barcelone d’un Youssoupha Fall inutilisé. Pas au niveau de sa performance, finalement devenue classique pour le meilleur pivot d’Europe (16 points à 5/7, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 27 d’évaluation en 26 minutes), même si son action à 29 secondes du buzzer final restera dans les mémoires : ballon volé à son ex-coéquipier Kevin Punter et dunk rageur pour offrir 3 points d’avance au Panathinaïkos. Mais plutôt au niveau du palpitant :

À 3,2 secondes de la fin du match, alors que le score était paritaire (89-89), le Martiniquais s’est avancé sur la ligne de réparation. Loin d’être son endroit préféré sur le terrain, lui le détenteur d’un triste record : celui du plus grand nombre de lancers-francs manqués lors d’un match de playoffs (11 la saison dernière). Sauf que le vice-champion olympique a prouvé qu’il avait évolué dans le domaine, passant de 47 à 58% en une saison. Le premier a été bien trop court mais il a fait preuve d’un gros mental pour sceller le sort de la rencontre en rentrant le deuxième.

Mathias Lessort's wife and son KNEW that he would take care of business 👀💯 pic.twitter.com/ZhA5wPBQZg — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Enfin, l’Anadolu Efes Istanbul a réussi à gâcher le meilleur match en carrière de l’ex-MVP de Pro A, Devin Booker, auteur de 27 points à 12/17, 8 rebonds et 5 passes décisives. L’ancien pivot de Nancy, Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône a été bien trop esseulé pour permettre au Bayern Munich de terrasser l’équipe de Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier, tous les deux à créditer de 8 points.