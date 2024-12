Frédéric Fauthoux : « Ça s’approche vraiment d’un match référence de notre part »

Frédéric Fauthoux : « Il y a plusieurs sentiments ce soir… Le premier, c’est que l’on a fait notre meilleur match de la saison, et c’est très positif pour nous. Les gars ont répondu présent, nous sommes fiers de ce qu’ils ont donné. Je pense aussi que le meilleur a gagné, largement : les shoots de Mike James ou Jordan Loyd, c’est du très haut niveau. Peut-être que nous avons fini par craquer à l’usure, nous n’étions pas habitués à vivre des matchs comme cela sur 40 minutes. Mais c’est ce vers quoi il faut tendre pour progresser. On a vu la rencontre de Monaco contre le Panathinaïkos : on s’attendait à ça, à cette dureté de leur part. Ils ont dû sortir un gros match pour venir nous battre, même si je trouve que l’écart final, -15, est un peu dur. Ça s’approche vraiment d’un match référence de notre part. Il faut qu’on s’habitue à jouer à ce rythme-là car je ne pense pas que beaucoup d’équipes viendront nous marquer 109 points si l’on joue avec une intensité pareille. On peut vraiment construire à partir d’un match comme ça. »

Joël Ayayi : « C’est dur car on fait un match correct pendant 35 minutes. A la fin, on pêche un peu : la fatigue, les lancers-francs qui s’échappent et de l’autre côté, ils nous punissent avec des tirs importants. Il manque des détails mais on peut être contents de notre prestation. »