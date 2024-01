Frédéric Fauthoux « flatté » de faire partie des candidats pour devenir l’entraîneur de l’ASVEL

Frédéric Fauthoux et l’ASVEL, c’est un petit refrain qui risque de faire de plus en plus de bruit dans les mois qui viennent. Le président de l’ASVEL, Tony Parker, dont le club vient de se séparer de son entraîneur Gianmarco Pozzecco, a cité à plusieurs reprises le nom de Frédéric Fauthoux comme une potentielle piste pour prendre en main l’équipe villeurbannaise à partir de la saison 2024-2025. Ce qui ne laisse pas l’actuel entraîneur de la JL Bourg indifférent, lui l’ancien assistant de l’ASVEL, comme il l’a confié au quotidien Le Progrès.

« C’est très flatteur d’entendre parler de soi pour entraîner une équipe d’EuroLeague. Ce n’est pas du tout déstabilisant car c’est le milieu qui veut ça. […] Mais aujourd’hui ce n’est pas un sujet pour moi. Il y a une saison très importante à faire ici avec Bourg-en-Bresse. En temps voulu je discuterai sûrement avec l’Asvel s’ils me sollicitent encore. »

Après avoir décidé d’introniser l’assistant Pierric Poupet comme entraîneur de l’ASVEL jusqu’à la fin de la saison, les dirigeants rhodaniens ont désormais plusieurs mois devant eux pour réfléchir à la solution du futur au poste d’entraîneur pour la saison prochaine.