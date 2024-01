Tony Parker ne mâche pas ses mots sur Gianmarco Pozzecco : « Je savais que cela finirait comme ça »

« On a essayé de couper la poire en deux, en nous séparant de Frank Jackson, qui pour moi était talentueux, qu’il fallait faire progresser mais dont le coach ne voulait plus. Tu essaies d’aller un peu dans son sens. En revanche, après, il a voulu couper Boris Dallo. Là, j’ai dit non. Si Nando, Charles (Kahudi) ou quelqu’un se blessait, alors qu’on était déjà l’équipe la plus vieille d’EuroLeague, ce n’était pas possible. Ensuite, son attitude a été de plus en plus négative, il avait du mal à remotiver les joueurs, et petit à petit, ce sont eux qui ne croyaient plus en lui. En plus, il avait décidé de ne pas faire jouer nos jeunes. Je ne veux plus de coaches qui font ça, ce n’est pas notre philosophie. »