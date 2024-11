Frédéric Fauthoux : « Un relâchement normal mais qu’on ne devrait pas avoir »

Frédéric Fauthoux (sélectionneur des Bleus) : « Nous avons bien joué au début du match offensivement et défensivement. On partageait bien la balle et on marquait des paniers faciles. Après, on s’est trop relâchés. On a aussi testé des jeunes joueurs, c’était le but. Je crois que malheureusement, le relâchement, même si on le prévient et on le redoute, est arrivé. C’est aussi ça l’apprentissage. C’est un relâchement normal mais qu’on ne devrait pas avoir. […] La semaine est globalement positive. On a gagné les deux matchs, c’était le but. »

Andrew Albicy (meneur des Bleus) : « Nous avons très bien commencé le match. Nous étions agressifs, nous avons couru pour marquer des points faciles. Nous avons un peu stoppé cette agressivité en 2e quart-temps et ils ont commencé à marquer des tirs ouverts. Nous avons manqué un peu de consistance sur ce match. Je mets ça sur le compte de l’expérience, car nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Mais le plus important, c’est la victoire. »