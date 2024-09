« Frustré » au Real Madrid, Vincent Poirier voulait « un nouveau défi » à l’Anadolu Efes

Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) va connaître une nouvelle expérience pour la saison 2024-2025, à l’Anadolu Efes Istanbul. L’intérieur français a ainsi clôs un chapitre de trois saisons avec le Real Madrid. Au sortir de son expérience NBA, le natif de Clamart a pu se faire une belle place en EuroLeague, en plus de remplir son armoire à trophées (une EuroLeague et deux championnats d’Espagne). De quoi lui permettre de signer à l’Anadolu Efes, vainqueur de l’EuroLeague en 2021 et 2022, avec un statut de cadre.

Same number, new colors 😁 pic.twitter.com/OcGwrQpYld — Vincent Poirier (@viinze_17P) August 29, 2024

« Je pensais que je méritais plus »

Dans un entretien à Basketball Sphere, Vincent Poirier est justement revenu sur sa décision de quitter le Real Madrid pour l’Anadolu Efes. Dans le but notamment de briguer un rôle plus important qu’en Espagne.

« C’est une équipe (l’Anadolu Efes) qui a récemment remporté deux titres consécutifs en EuroLeague, ce qui a joué un rôle important dans ma décision de rejoindre l’équipe. J’ai parlé avec Shane Larkin et Rodrigue Beaubois. J’ai aimé la structure, l’équipe et la ville, et j’avais besoin d’un nouveau défi. J’avais l’impression d’être un peu trop derrière Edy. J’en voulais plus et j’étais frustré par cette situation. Je pensais que je méritais plus, et c’est pourquoi j’ai décidé de partir. »

Sur ses trois exercices dans la capitale espagnole, Vincent Poirier n’a jamais pu dépassé les 18 minutes de jeu, que ce soit en championnat ou en EuroLeague. La présence du Cap-Verdien Walter Tavares bouchait les perspectives d’un rôle accru à la Maison Blanche pour l’ancien joueur de Paris-Levallois. Mais ce n’est pas pour autant que Vincent Poirier regrette son choix d’avoir rejoint le Real Madrid, après une saison aux Boston Celtics et une aux Philadelphie Sixers.

« C’était génial. Quand je suis revenu de NBA, mon objectif était de gagner des trophées. J’en ai gagné sept en trois ans à Madrid, donc ça me semble être un bon choix avec du recul. » Vincent Poirier

Enfin, Vincent Poirier est revenu sur l’épopée des Bleus aux Jeux olympiques, à laquelle il n’a pas pu participer en raison d’une blessure à la cheville.