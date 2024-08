Gabby Williams déjà clutch en WNBA : une énorme interception décisive

Deuxième match en WNBA pour Gabby Williams, et déjà une place dans le cinq de départ ! Certes maladroite (1/6), la Franco-Américaine a rapidement pris beaucoup de place dans l’effectif de Seattle, à l’image de son temps de jeu (32 minutes) et de sa production relativement complète (3 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception).

Gabby Williams initiating offense and you see the flow for Seattle. Kick to Jewell Loyd, right into P&R. Rise from the corner, kick to Williams who drives and finishes. pic.twitter.com/kJ2XXjuKEb

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) August 29, 2024