« Je n’en reviens pas » : Gabby Williams remporte le Trophée Alain Gilles !

La Fédération Française de Basketball (FFBB) a rendu son verdict ce vendredi concernant le lauréat du Trophée Alain Gilles, récompensant depuis 2015 le meilleur basketteur tricolore de l’année. Et pour la troisième fois après Laëtitia Guapo en 2022 et Céline Dumerc en 2017, le prix est décerné à une joueuse : Gabby Williams (1,80 m, 28 ans).

Une joueuse hors-norme, une distinction méritée 🏆 Félicitations à Gabby Williams, vainqueure du Trophée Alain Gilles 2024 😮‍💨 pic.twitter.com/pW84jWCzk5 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 18, 2024

« Les JO ont changé la perception de mon année »



Admirable avec les Bleues cet été pour guider l’équipe de France vers la médaille d’argent olympique en dépit d’une saison compliquée avec l’ASVEL Féminin, marquée par un drame personnel au printemps avec le décès de son père, l’ailière a gagné les cœurs du du public (46% de suffrages) et des 25 spécialistes réunis le 3 septembre dernier dans les bureaux de la fédé pour donner leur tiercé gagnant*.



« Je n’en reviens pas », a-t-elle déclaré sur le site de la FFBB. « Après la déception de la finale des Jeux Olympiques j’ai vraiment ressenti à quel point nous avons fait vibrer les gens, à quel point ils ont été inspirés. Aujourd’hui encore on me parle de ce match. Ça me touche. C’était vraiment mon but de rendre fière la France pendant les Jeux Olympiques. […] La saison a été compliquée avec Lyon. J’avais des problèmes personnels. Pourtant je faisais une bonne saison et j’étais déçue de partir parce que je savais que l’équipe avait besoin de moi (19,9 pts, 6,8 rbds, 3,9 pds en 11 matches seulement). Mais il y a des choses plus importantes que le basket dans la vie. Les Jeux c’était une deuxième chance de jouer devant le public français. Cela a sans doute changé la perception de mon année. Je ne vais pas en garder que de mauvais souvenirs. »

Yabusele et Lessort sur le podium, l’élection la plus serrée de l’histoire

Avec 130 points récoltés, la joueuse du Seattle Storm en WNBA a pris le meilleur sur Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) (125 points), brillant lui-aussi lors des derniers Jeux de Paris. Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans), vainqueur de l’EuroLeague avec le Pana au printemps et élu pour la deuxième année consécutive dans le cinq idéal de la grande compétition européenne, complète logiquement le podium (114 points).

Couronné en 2023, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) est éjecté in extremis du trio de tête cette année. A égalité au niveau des points avec le champion d’Europe (114), la star des Spurs a récolté moins de premières places que Mathias Lessort, son compère dans la raquette tricolore (5 contre 9). À noter enfin la nomination de 4 joueuses dans le Top 10 (Gabby Williams, Janelle Salaün, Valériane Ayayi et Marième Badiane), et la présence des héros argentés du 3×3 français lors des jeux sur les rangs 8 à 12. Depuis que cette élection existe, en 2015, ce scrutin a été le plus serré de l’histoire.

Le palmarès du Trophée Alain Gilles : 2024 : Gabby Williams (ASVEL)

2023 : Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois)

2022 : Laëtitia Guapo (Bourges)

2021 : Nicolas Batum (L.A. Clippers)

2020 : pas de lauréat (Covid)

2019 : Rudy Gobert (Utah Jazz)

2018 : Fabien Causeur (Real Madrid)

2017 : Céline Dumerc (Basket Landes)

2016 : Nando De Colo (CSKA Moscou)

2015 : Nando De Colo (CSKA Moscou)

*Formule du suffrage:

Les membres du jury, constitué de différents médias et instances du basket (LFB, LNB, FFBB, DTN, Club des Internationaux), ont présenté leur top 3 en séance en précisant préalablement les critères retenus pour le constituer sachant qu’une première place valait 10 points, une deuxième 7 points et une troisième 5 points.