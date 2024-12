Galatasaray et Ostende au menu de Saint-Quentin et Nanterre au play-in de la BCL

Les deux clubs français engagés en BCL, Saint-Quentin et Nanterre, ont passé l’étape du premier tour. Mais pour se rejoindre le top 16 de la Ligue des Champions, ils devront passer l’épreuve du play-in. Les confrontations se joueront au meilleur des trois matchs.

⚔️ 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮-𝙄𝙣𝙨 𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙅𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙮 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! Who will make it to the #BasketballCL Round of 16 in 2025? 🍿 pic.twitter.com/MVj3JGXBWq — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 18, 2024

Ainsi, Saint-Quentin défiera Galatasaray, avec la complexité de potentiellement jouer le 3e et dernier match décisif en Turquie. Actuel 6e du championnat turc, le club stambouliote a terminé la phase aller de la BCL avec 4 victoires pour 2 défaites. Il compte dans ses rangs quelques têtes bien connues de Betclic ELITE, avec l’ex-Burgien James Palmer Jr. comme meilleur marqueur (plus de 17 points de moyenne) ainsi que l’ancien MVP 2022 du championnat de France, Will Cummings.

Pour Nanterre, la tâche paraît plus aisée avec l’avantage du terrain contre Ostende. Le club belge, récemment renforcé par l’ancien Roannais E.J. Anosike, est leader de la BNXT League et a terminé sa phase de groupes de BCL avec 2 victoires et 4 défaites dans la poule de l’Unicaja Malaga.