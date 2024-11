Garry Chathuant (41 ans) et Adam Atamna (16 ans) brillent : la NM1, un championnat pour tous !

Poule A

Cette fois, Quimper n’a plus personne dans le rétroviseur ! Après seulement 11 journées, les Béliers (10v-1d) comptent déjà trois longueurs d’avance sur leurs poursuivants. Un écart incroyablement conséquent, si tôt dans la saison, encore plus creusé par la victoire bretonne aux Sables (84-68) et la défaite de Levallois à Fougères (77-90). Les Metropolitans, qui vont intégrer Baptiste Tackamoud, n’ont pas su enrayer le collectif bretilien, fort de six joueurs entre 9 et 20 points. Le promu francilien est donc rejoint à la 2e place (7v-4d) par Tarbes-Lourdes et Tours, respectivement tombeurs de Toulouse (99-85) et Vitré (82-64). Côté UTLB, on notera les performances majuscules de Marius Chambre (20 points à 7/7, dont 5/5 à 3-points, 3 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions) et Mohamed Queta (19 points à 6/8 et 12 rebonds).

Outre la victoire surprise du Pôle France à Rennes, la belle affaire est signée Angers. En difficulté depuis le début de saison, défaite lors de six de ses sept dernières sorties, l’EAB s’est rassurée en allant l’emporter de manière autoritaire à Poissy (86-62). Il le fallait puisqu’il s’agissait d’un duel entre les deux derniers de la classe, en dehors du Pôle France. Avec 21 points à 8/10, 8 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions, Baptiste Oger présente la meilleure évaluation de la soirée : 38.

Les résultats de la 11e journée dans la Poule A : Les Sables – Quimper : 68-84

Fougères – Levallois : 90-77

Toulouse – Tarbes-Lourdes : 85-99

Tours – Vitré : 82-64

Poissy – Angers : 62-86

Lorient – Challans : 95-90

Rennes – Pôle France : 79-85

Poule B

Si Le Havre présente le même bilan que Quimper (10v-1d), le STB est un peu plus accroché par ses dauphins, Boulogne-sur-Mer et Mulhouse, à seulement deux longueurs pour l’instant. Les trois équipes ont dû batailler pour sortir indemnes à l’extérieur : les Normands se sont imposés à Loon-Plage (76-70), tandis que le SOMB s’est adjugé le derby du Nord (73-68 à Berck), avec 20 points à 5/6 de l’inoxydable Garry Chathuant (engagé dans sa 24e saison professionnelle à 41 ans !), pendant que Mulhouse l’emportait à Besançon (77-67).

Derrière ce trio, les outsiders LyonSO et SCABB II tiennent le rythme. Les deux clubs de la région Rhône-Alpes ont signé une démonstration à domicile : 87-62 contre Saint-Vallier et 90-72 face à la lanterne rouge Avignon. Avec chacun deux énormes performances : un impressionnant double-double pour Adam Atamna (18 points à 7/15, 10 rebonds, 4 interceptions et 2 passes décisives pour 22 d’évaluation en seulement 21 minutes), du haut de ses 16 ans, et une prestation quasi-parfaite pour Ludovic Dufeal (22 points à 8/9, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 30 d’évaluation en 24 minutes). Bien plus en bas du classement, Metz a effectué la belle opération en contenant le retour de Charleville-Mézières (86-81), avec 20 points d’Alexandre Karolak.