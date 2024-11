Jaraun Burrows et le revenant Karim Ezzeddine à la rescousse de Saint-Vallier

Passé à un lancer-franc de la montée en Pro B en juin dernier (défaite 69-70 lors du Match 3 de la finale des playoffs à Caen), le Saint-Vallier Basket Drôme galère en ce début de saison. Inexistante sur le parquet de LyonSO mardi soir (62-87), l’équipe drômoise a concédé sa septième défaite en onze matchs de NM1.

Burrows, épisode 17 en pro

Miné par les blessures (Jeff Kebe, David Ramseyer et Deng Geu out), le groupe d’Alex Casimiri pouvait pourtant s’appuyer à la Canopée sur le renfort d’un vieux sage du basket français : Jaraun Burrows (2,03 m, 39 ans). Capitaine de route cet été de la sélection du Bahamas, finaliste du TQO de Valence (78-86 contre l’Espagne), l’intérieur a directement été productif dans le Rhône, terminant meilleur marqueur de son équipe avec 12 points à 3/7, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Ancien joueur emblématique de Fos-Provence, ayant participé à deux montées en Betclic ÉLITE des BYers (en 2018 et 2021), il vit sa quatrième saison consécutive en Nationale 1. Performant au Havre en 2021/22, Kino a ensuite passé deux saisons contrastées à Andrézieux-Bouthéon, où sa productivité a diminué (de 12,6 à 9,1 points de moyenne) parallèlement à une certaine fragilité physique (seulement 22 matchs disputés sur 40 l’an dernier).

Ezzeddine, un mois et plus si affinités…

Lui n’était pas présent sur le parquet de LyonSO, mais a accepté de venir donner un coup de main temporaire au SVBD, au vu de la situation du championnat libanais, à l’arrêt jusqu’au 1er décembre (au mieux), suite aux bombardements israéliens. Sous contrat avec le Sagesse Beyrouth, Karim Ezzeddine (2,06 m, 27 ans) s’est engagé avec Saint-Vallier pour une période renouvelable d’un mois.

Le Franco-Libanais nous avait raconté son histoire cabossée l’an dernier en marge de la Coupe du Monde, où il a croisé le fer avec les Bleus (3 points à 22% et 1,8 rebond en 5 matchs) : originaire de Gonnesse, « sauvé par le basket », viré du centre de formation d’Orléans suite à une sortie nocturne, rentré dans le rang au sein du système américain, devenu une vraie figure sportive au Liban. Finaliste du championnat libanais la saison dernière, malgré une sortie à 33 d’évaluation lors du Match 5 de la finale (après l’avoir démarré par un -6 d’évaluation), il n’a plus joué depuis une opposition en juillet lors du TQO contre le Bahamas de… Jaraun Burrows (72-89).

Disponible pour les affiches contre Besançon et Charleville-Mézières, l’ancien pigiste du Paris Basketball (quatre matchs de Pro B en 2020) rejoindra sa sélection à partir du 17 novembre pour la fenêtre internationale. Le Liban est censé affronter les Émirats Arabes Unis et la Syrie. Une décision sera prise à l’issue de la trêve sur son avenir à Saint-Vallier.