Gauthier Denis et le Paris Basketball, fin de la plus belle histoire de fidélité du club de la capitale

En 2018, alors sous contrat avec Le Havre (relégué en NM1), Gauthier Denis (2,01 m, 27 ans) avait payé de sa poche pour rejoindre un club qui n’avait encore jamais joué le moindre match professionnel. 30 000 euros, avec l’aide de quelques proches, pour se défaire de son engagement au STB et rejoindre le nouveau projet parisien en Pro B. La première grande histoire d’amour envers un joueur pour le Paris Basketball.

Sept ans après, l’emblématique Gauthier Denis n’accompagnera pas « son » club au niveau EuroLeague. Libre depuis le 30 juin, le shooteur ne se verra pas offrir de prolongation de contrat par Paris, seul partant certain avec Mehdy Ngouama (pour Bourg-en-Bresse).

Devenu surnuméraire au sein de l’effectif de Tuomas Iisalo en 2023/24 (9 minutes de moyenne sur la saison, non-utilisé sur les matchs décisifs), le natif d’Évreux a pourtant clairement accompagné l’OVNI parisien tout au long des premières étapes de sa progression. Lors du premier match de l’histoire du club, à Lorient, en Coupe de France, il était là (2 points le 19 septembre 2018). Lors de la montée en Betclic ÉLITE, il était là, plus important que jamais (10,8 points à 49% de moyenne). Et lors des deux trophées remportés par Paris cette saison, la Leaders Cup et l’EuroCup, il était là, aussi : un peu moins sur le terrain, certes, mais très vocal en soutien sur le banc, garant de l’identité locale.

Le 12 juin 2024, alors que Monaco s’envolait vers son deuxième titre national (115-76), Gauthier Denis a donc disputé son dernier match avec Paris. Et si ce n’était pas officiel, tout le monde s’en doutait déjà un peu. À tel point que le Kop Parisii, les principaux supporters du club, se sont désintéressés du match dans le quatrième quart-temps afin de réclamer ouvertement l’entrée de l’historique ailier. Vœu exaucé dans les trois dernières minutes, sous l’ovation du public parisien. Et c’est encore lui qui fut au cœur de l’après-match, avec un ultime bain de foule malgré l’ampleur de la correction finale. À la rentrée, il faudra donc s’habituer à voir le Paris Basketball sans Gauthier Denis. On n’avait encore jamais essayé…