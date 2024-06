Mehdy Ngouama n’accompagnera pas Paris en EuroLeague : direction la JL Bourg !

Quand il débarquera à Ékinox au mois d’août prochain, peut-être que d’heureux souvenirs afflueront dans l’esprit de Mehdy Ngouama. C’est là-bas même que l’enfant du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) a écrit la plus belle page de sa carrière, remportant l’EuroCup avec le Paris Basketball le 12 avril dernier, lui qui était l’homme qui ne perdait jamais sur la scène continentale (19v-0d). Mais au sortir d’une finale de Betclic ÉLITE, où il a été progressivement sorti de la rotation par Tuomas Iisalo, le meneur francilien n’accompagnera pas le club de la capitale plus loin, en partance pour le rival bressan.

Mehdy Ngouama devient bressan 🔴 Après avoir été un de nos rivaux cette saison, @NGMdy5 rejoint le roster burgien. Un vrai energizer sur le terrain qu’on accueillera dès la rentrée ! 📝 https://t.co/5BOh8nJe7G pic.twitter.com/F65eaOohN9 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 20, 2024

Enfin une signature tôt dans l’intersaison pour Ngouama



Une signature dès le début de l’intersaison, cela n’était pas arrivé si souvent à Mehdy Ngouama jusque-là : trois, pour être exact… En 2017, lors de son contrat rookie à Denain, l’année suivante avec Vichy puis en 2020, lors du confinement au Portel. Mais ces derniers temps, la nouvelle recrue de la JL Bourg s’était habituée à une forme d’incertitude, devant toujours attendre le milieu du mois d’octobre pour connaître son nouveau club (en 2022 à Gravelines-Dunkerque, en 2023 à Paris), régulièrement boudé par les clubs français.

À défaut d’avoir trouvé de la stabilité à Paris, Mehdy Ngouama y a tout de même acquis un prestige nouveau et une expérience inestimable. Dans le rôle ingrat de doublure du MVP T.J. Shorts, l’ancien combo-guard de Souffelweyersheim apportait une énorme intensité en sortie de banc qui correspondait entièrement à la philosophie Iisalo (6,1 points à 40%, 1,4 rebond et 2 passes décisives en 58 rencontres). Initialement enrôlé comme partenaire d’entraînement au cœur de l’été, il a été d’une importance capitale dans les plus grands moments de la saison parisienne, facteur X de la Leaders Cup, décisif face à l’ASVEL en demi-finale du championnat (9,8 points, 2,2 rebonds et 1,4 passe décisive en seulement 12 minutes de jeu), même auteur d’un joli chantier lors de la finale aller de l’EuroCup face à… Bourg-en-Bresse (7 points, 3 passes et 2 interceptions en 16 minutes).

Un destin aux mille galères

« Je n’ai que des choses positives à dire sur Mehdy », nous confiait T.J. Shorts à son sujet en février. « Avoir un temps de jeu limité en sortie de banc, c’est un rôle très difficile : savoir en tirer le maximum est vraiment fort. Mehdy est une belle histoire pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. Dans sa carrière, c’est quelqu’un qui a été un peu négligé, tout le monde l’a mis de côté. » Et dans sa vie aussi… Les supporters de la JL Bourg apprendront certainement, au fil de la saison prochaine, à connaître l’histoire de Mehdy Ngouama tant elle est unique dans le monde du basket : celle d’un destin aux mille galères, entre une méningite virale qui a failli le terrasser à l’âge de 9 ans, sa surdité de l’oreille gauche, la dépression aux États-Unis et les nuits dans la rue en France. Celle d’un basketteur « sauvé » par le coup de fil de son ex-coéquipier Guerschon Yabusele alors qu’il avait perdu le goût pour la balle orange, enchaînant les petits boulots, l’intérim chez Gifi ou la plonge dans les restaurants. « S’il ne m’avait pas appelé, je ne sais ce que je serais devenu », nous avouait-il en 2021.

Sa carrière n’a pas non été plus un long fleuve tranquille. Peintre à ses heures perdues, Mehdy Ngouama a souvent impressionné par son rôle d’energizer mais a parfois payé la gestion de ses émotions. Comme lors de ses premières années, lorsqu’il s’est frustré de son rôle de doublure, surtout à Denain ou Nanterre. Comme en 2022, alors qu’il semblait s’épanouir au Portel, mais qu’il avait été mis à pied suite à une altercation avec Johan Passave-Ducteil dans le vestiaire stelliste. Encore écarté par Gravelines-Dunkerque la saison dernière suite à l’arrivée de Laurent Legname, expatrié à Fuenlabrada en plein hiver, le natif de Oignies avait connu une première expérience réussie à l’étranger (8,1 points, 2 rebonds et 2,1 passes décisives en Liga Endesa). La première étape avant l’affirmation à Paris de son nouveau statut de joueur qui compte au sein d’une grande équipe européenne. Puis la confirmation à Bourg-en-Bresse ?