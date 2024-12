George Eddy, Hervé Dubuisson et Paoline Ekambi décorés de la Légion d’honneur

C’est l’histoire d’un gamin de Floride, arrivé en France à l’âge de 20 ans afin d’évoluer à l’Alsace de Bagnolet, désormais décoré de la plus élevée des distinctions nationales français. Promu chevalier de la Légion d’honneur à l’occasion d’un décret du 3 juillet 2024, George Eddy (68 ans) a reçu son insigne mercredi lors d’une cérémonie au Vésinet.

La famille avec la légion d'honneur. pic.twitter.com/Iz4nb1LqpP — George Eddy (@georgeeddy2) December 11, 2024

« Je me sens totalement redevable vis-à-vis du basket français », nous disait-il en 2022. « Aux États-Unis, je n’ai jamais fait partie ni de l’équipe de mon lycée ni de l’équipe universitaire. Je suis arrivé en France à 20 ans et je suis entièrement formé dans le basket français. J’ai rempli tous les rôles : joueur, coach, dirigeant… J’ai connu tous les niveaux comme joueur, jusqu’à la régionale. […] Les gens me ramènent toujours à mon pays d’origine mais je vis en France depuis 1977. J’ai vécu les deux tiers de ma vie en France, j’ai fait toute ma carrière et mon succès professionnel en France. Dès qu’il y a France – États-Unis, je veux que la France gagne. En réalité, je suis vraiment un produit du basket français. »

Le célèbre commentateur de Canal+ n’était pas le seul représentant du basket dans le décret du 3 juillet. Parmi les 521 personnes « engagées au service de l’intérêt général et du rayonnement de la France » récompensées figuraient également Hervé Dubuisson (67 ans), le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe de France et recordman de sélections (259), ainsi que Paoline Ekambi (62 ans), ancienne grande figure des Bleues (254 sélections), qui a publié cette année un livre bouleversant (« Ma promesse en héritage », co-écrit avec la journaliste Liliane Trévisan), où elle raconte comment elle a survécu à l’inceste grâce au sport de haut niveau. Les deux ont aussi été promus chevaliers.