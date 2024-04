Gérald Ayayi de retour plus vite que prévu : un soulagement pour Cholet

Dans un revirement de situation positif, Cholet Basket respire un peu mieux alors que Gérald Ayayi (1,96 m, 22 ans) se prépare à un retour sur les terrains après une absence prolongée. Initialement arrêté pour huit semaines en raison d’une fracture de la main, l’arrière/ailier a reçu des nouvelles encourageantes après une récente visite de contrôle.

La nouvelle de son retour imminent à la compétition a été accueillie avec soulagement par l’équipe et les fans de Cholet. Cette décision intervient alors que Cholet Basket a dû faire face à une série de défis, avec des départs puis des blessures de joueurs censés être clés, avec la fin de saison de Nick Johnson, opéré du tendon d’Achille ce lundi 15 avril.

« Cette mauvaise nouvelle vient cependant avec une bien meilleure, celle du retour imminent à la compétition de Gérald Ayayi ! La visite de contrôle de ce début de semaine s’est bien passée et Gérald est autorisé à réintégrer le groupe. Le staff va surveiller son évolution cette semaine pour ne prendre aucun risque », a déclaré Cholet Basket.

🏥 Du match de Roanne, Cholet Basket n'est malheureusement pas seulement rentré avec la défaite. Sorti au cours du deuxième quart-temps sur blessure, Nick Johnson souffre d'une rupture totale du tendon d'achille. Il a été opéré hier après-midi, tout s'est bien passé, mais cette… pic.twitter.com/8xjlw56NP6 — Cholet Basket (@CB_officiel) April 16, 2024

Gérald Ayayi en gros progrès cette saison

L’équipe médicale et le staff de Cholet Basket surveilleront de près l’évolution de Gérald Ayayi cette semaine pour s’assurer qu’il est prêt à reprendre l’action. Avec son retour, l’équipe de Laurent Vila espère reprendre son élan pour aller conserver sa place dans le Top 8 et une qualification en playoffs. A l’image de son dernier match avant de se blesser (17 points), le natif de Saint-Eulalie affichait de gros progrès, tournant à 9,4 points à 47,6% de réussite aux tirs (dont 34,8% à 3-points, sur 2,8 tentatives par rencontre), 3,7 rebonds et 1,9 passe décisive après 41 matches toutes compétitions confondues.