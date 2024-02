Gerry Blakes remplace David Logan à Scafati

Gerry Blakes (1,93 m, 30 ans) va connaître son troisième employeur de la saison 2023-2024. L’arrière étasunien vient de s’engager pour le club italien de Scafati qui cherchait à remplacer David Logan, subitement parti à la retraite.

Libéré par Cholet fin novembre 2023, Gerry Blakes avait signé un contrat de deux mois pour un autre club italien, Pistoia, afin de remplacer Jordon Varnado. L’ancien joueur de Strasbourg et Limoges reste donc en Serie A, passant du huitième au septième. Les deux équipes affichent d’ailleurs le même bilan (9 victoires et 9 défaites).

En six matches avec Pistoia (6,7 points à 43,2% de réussite aux tirs, dont 21,4% à 3-points, 1,8 rebond et 1,2 passe décisive en 16 minutes), Gerry Blakes n’a pas fait beaucoup mieux qu’à Cholet (9,7 points à 39,3% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 2,1 passes décisives en 23 minutes sur 20 rencontres de Betclic ELITE et BCL).