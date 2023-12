Gerry Blakes à la relance à Pistoia en Italie

Italie - Gerry Blakes vient de signer deux mois pour le club italien de Pistoia, après son départ de Cholet Basket.

Remercié par Cholet Basket après la défaite à Gravelines mardi, Gerry Blakes (1,93 m, 30 ans) vient de s’engager pour deux mois au sein du club de Pistoia, en Italie.

Chez l’équipe onzième de Serie A, la première division italienne, l’arrière remplace Jordon Varnado le temps de son absence. Ce sera l’occasion pour l’ancien joueur de la SIG Strasbourg et du Limoges CSP de se relancer après une deuxième expérience compliquée à Cholet (9,7 points à 39,3% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 2,1 passes décisives en 23 minutes sur 20 rencontres de Betclic ELITE et BCL).