Giannis Antetokounmpo de nouveau forfait avec la Grèce, contre la Bosnie-Herzégovine

Déjà absent lors de la rencontre entre Chypre et la Grèce, Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) a été contraint de déclarer forfait en dernière minute pour le match face à la Bosnie-Herzégovine, ce mardi après-midi (14 heures).

❌ 🇬🇷 Giannis Antetokounmpo is OUT for today’s game against Bosnia & Herzegovina due to knee discomfort! #EuroBasket pic.twitter.com/dBNI8rR2qv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 2, 2025

En participant aux deux premiers matchs de la compétition avec la sélection, Giannis Antetokounmpo avait déjà impressionné avec des statistiques XXL (29 points, 7,5 rebonds, 3 passes décisives et 1,5 interception de moyenne). Mais l’ailier-fort a ressenti une douleur au genou, obligeant le staff grec à le laisser une nouvelle fois au repos pour la rencontre face à la Bosnie.

Un retour incertain

Il s’agit déjà du deuxième forfait du double MVP dans cet EuroBasket 2025, après celui contre Chypre, où il avait été préservé dans un contexte de back-to-back.

La Grèce, qui reste en course dans son groupe après ses succès initiaux contre l’Italie et la Géorgie, espère récupérer rapidement son leader avant la suite de la phase de poules. Giannis Antetokounmpo pourrait être de retour jeudi face à l’Espagne, une affiche capitale pour le classement.