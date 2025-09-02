Recherche
EuroBasket masculin

Giannis Antetokounmpo de nouveau forfait avec la Grèce, contre la Bosnie-Herzégovine

Giannis Antetokounmpo, la star de la Grèce et des Milwaukee Bucks, manque une nouvelle rencontre à l’EuroBasket 2025. Après avoir déjà été ménagé face à Chypre, l’intérieur n’a pas pu tenir sa place ce mardi contre la Bosnie-Herzégovine, en raison de gênes au genou.
|
00h00
Giannis Antetokounmpo manque un deuxième match avec la Grèce dans l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Déjà absent lors de la rencontre entre Chypre et la Grèce, Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) a été contraint de déclarer forfait en dernière minute pour le match face à la Bosnie-Herzégovine, ce mardi après-midi (14 heures).

En participant aux deux premiers matchs de la compétition avec la sélection, Giannis Antetokounmpo avait déjà impressionné avec des statistiques XXL (29 points, 7,5 rebonds, 3 passes décisives et 1,5 interception de moyenne). Mais l’ailier-fort a ressenti une douleur au genou, obligeant le staff grec à le laisser une nouvelle fois au repos pour la rencontre face à la Bosnie.

Un retour incertain

Il s’agit déjà du deuxième forfait du double MVP dans cet EuroBasket 2025, après celui contre Chypre, où il avait été préservé dans un contexte de back-to-back.

La Grèce, qui reste en course dans son groupe après ses succès initiaux contre l’Italie et la Géorgie, espère récupérer rapidement son leader avant la suite de la phase de poules. Giannis Antetokounmpo pourrait être de retour jeudi face à l’Espagne, une affiche capitale pour le classement.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
fussoire38
Résultat: la Bosnie a gagné le match !
cmnkm95
C'est clair sans Giannis la Grêce pas fou fou hein.
