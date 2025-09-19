Recherche
EuroBasket masculin

Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun apaisent les tensions : la fin d’une controverse née à l’EuroBasket

EuroBasket - Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun, au cœur d’une polémique après leur affrontement à l’EuroBasket, ont finalement trouvé un terrain d’entente. La star grecque a appelé son homologue turc pour mettre fin à une controverse qui dépassait le simple cadre sportif.
|
00h00
Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun apaisent les tensions : la fin d’une controverse née à l’EuroBasket

Alperen Sengun face à Giannis Antetokounmpo en demi-finales de l’EuroBasket

Crédit photo : Lilian Bordron

L’EuroBasket 2025 a laissé des traces, pas uniquement sur les parquets. Après la victoire de la Turquie contre la Grèce, Alperen Sengun avait sans le vouloir provoqué Giannis Antetokounmpo en déclarant devant la presse en zone-mixte qu’il était « un joueur incroyable mais pas un grand passeur ». Questionné sur cette déclaration après la victoire lors de la petite finale, le double MVP de la saison NBA n’a pas souhaité tomber dans la polémique, mais avait laissé échapper son agacement.

Quand la rivalité a dépassé le sport

La tension est rapidement montée d’un cran. Soutenu par son coach Vassilis Spanoulis, Giannis a répliqué en conférence de presse, invitant ses détracteurs à aller visionner ses highlights de passes sur YouTube. Quelques jours plus tard, lors de l’annonce du cinq majeur du tournoi, les deux hommes – pourtant tous deux élus – ne se sont pas serrés la main.

Le conflit a pris une autre dimension quand les supporters se sont enflammés à leur tour sur les réseaux sociaux, en Turquie et Grèce, deux peuples souvent opposés dans l’histoire. Entre messages provocateurs, insultes et menaces – certaines visant même Mariah, l’épouse de Giannis –, la rivalité avait pris un tournant inquiétant, bien loin de l’esprit du jeu.

Giannis prend l’initiative pour calmer les choses

C’est alors que Giannis Antetokounmpo a décidé d’agir. Selon BasketNews, le double MVP NBA a cherché à obtenir le numéro de Sengun avant de l’appeler directement. Plusieurs échanges et une série de messages ont suivi, permettant aux deux joueurs de se parler franchement.

De cette prise de contact est née une initiative commune : un post Instagram partagé où ils affirment que « le basket doit unir, pas diviser ». Chacun a ensuite présenté des excuses séparément, reconnaissant que la polémique avait pris une ampleur démesurée.

 

Une rivalité ramenée sur le terrain

L’histoire aurait pu empoisonner la saison NBA et les prochaines confrontations Grèce-Turquie. Finalement, Giannis et Sengun ont choisi de montrer l’exemple. La rivalité sportive reste intacte, mais elle sera désormais cantonnée au terrain.

Dans un monde où les divisions s’exacerbent trop facilement, l’attitude des deux stars rappelle qu’un geste simple – un appel, quelques mots sincères – peut suffire à apaiser les tensions.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot).
Commentaires

jeildo
Bien joué Giannis
