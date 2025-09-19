Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun apaisent les tensions : la fin d’une controverse née à l’EuroBasket

L’EuroBasket 2025 a laissé des traces, pas uniquement sur les parquets. Après la victoire de la Turquie contre la Grèce, Alperen Sengun avait sans le vouloir provoqué Giannis Antetokounmpo en déclarant devant la presse en zone-mixte qu’il était « un joueur incroyable mais pas un grand passeur ». Questionné sur cette déclaration après la victoire lors de la petite finale, le double MVP de la saison NBA n’a pas souhaité tomber dans la polémique, mais avait laissé échapper son agacement.

Alperen Sengun names Giannis Antetokounmpo's weakness: "He's an amazing player, you know, but he's not a great passer." 🗣️ #EuroBasket Read more: https://t.co/Rbx1N5HRi1 pic.twitter.com/S6q1pKvrcm — BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025

Quand la rivalité a dépassé le sport

La tension est rapidement montée d’un cran. Soutenu par son coach Vassilis Spanoulis, Giannis a répliqué en conférence de presse, invitant ses détracteurs à aller visionner ses highlights de passes sur YouTube. Quelques jours plus tard, lors de l’annonce du cinq majeur du tournoi, les deux hommes – pourtant tous deux élus – ne se sont pas serrés la main.

Le conflit a pris une autre dimension quand les supporters se sont enflammés à leur tour sur les réseaux sociaux, en Turquie et Grèce, deux peuples souvent opposés dans l’histoire. Entre messages provocateurs, insultes et menaces – certaines visant même Mariah, l’épouse de Giannis –, la rivalité avait pris un tournant inquiétant, bien loin de l’esprit du jeu.

Giannis prend l’initiative pour calmer les choses

C’est alors que Giannis Antetokounmpo a décidé d’agir. Selon BasketNews, le double MVP NBA a cherché à obtenir le numéro de Sengun avant de l’appeler directement. Plusieurs échanges et une série de messages ont suivi, permettant aux deux joueurs de se parler franchement.

De cette prise de contact est née une initiative commune : un post Instagram partagé où ils affirment que « le basket doit unir, pas diviser ». Chacun a ensuite présenté des excuses séparément, reconnaissant que la polémique avait pris une ampleur démesurée.

Une rivalité ramenée sur le terrain

L’histoire aurait pu empoisonner la saison NBA et les prochaines confrontations Grèce-Turquie. Finalement, Giannis et Sengun ont choisi de montrer l’exemple. La rivalité sportive reste intacte, mais elle sera désormais cantonnée au terrain.

Dans un monde où les divisions s’exacerbent trop facilement, l’attitude des deux stars rappelle qu’un geste simple – un appel, quelques mots sincères – peut suffire à apaiser les tensions.