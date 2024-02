Gobert essentiel lors du choc gagné par Minnesota chez les Clippers

Minnesota a pu compter sur un excellent Rudy Gobert lors de sa grosse victoire sur le parquet des Los Angeles Clippers (100-121), ce lundi 12 février.

Alors que les Californiens revenaient dangereusement au classement de la conférence Ouest, puisqu’ils ne comptaient qu’une victoire de moins que leurs adversaires du jour à l’entre-deux, les Timberwolves se sont largement imposés sur leur parquet. Derrière à la mi-temps (53-49), l’équipe de Chris Finch a signé un remarquable troisième quart-temps (19-40) pour prendre les commandes et filer vers sa 37e victoire (en 53 matches). Outre son duo d’All-Stars Anthony Edwards (23 points à 8/18 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes décisives) – Karl-Anthony Towns (24 points à 8/12, 4 rebonds et 3 passes décisives), Minnesota a pu compter sur Rudy Gobert. Le pivot français a cumulé 17 points à 6/10 aux tirs et 5/5 aux lancers francs, 10 rebonds et 4 contres en 33 minutes.

« Nous avons très bien joué en première mi-temps. Il nous manquait juste le petit effort supplémentaire et nous leur donnions des rebonds. Une fois que nous avons rectifié cela, nous avons réalisé d’excellentes possessions défensives et avons pu les exploiter », a déclaré Rudy Gobert.

Les Timberwolves ont laissé leurs adversaires à 40,5% de réussite aux tirs, et les trois stars James Harden (5/13), Kawhi Leonard (8/17) et Paul George (5/16) n’ont pas atteint la barre des 50%. Avant de bénéficier de quelques jours d’arrêt pour le All-Star break, Minnesota va devoir préserver sa place de leader de la conférence Ouest sur deux matches successifs à Portland, ce mardi puis ce jeudi.

En déplacement à Dallas avec Washington D.C., Bilal Coulibaly a manqué de réussite (1/10 aux tirs, pour 4 points) mais il a pris 7 rebonds (dont 4 offensifs) et contré 2 tirs en 30 minutes. Sa défense a également été remarquée, même si Luka Doncic a encore rayonné (26 points à 10/19, 11 rebonds et 15 passes décisives). Les Wizards se sont inclinés de peu chez les Mavericks (112-104).

Mal en point sans leur leader Joel Embiid, les Sixers de Philadelphie ont stoppé les Cleveland Cavaliers en s’imposant 123 à 121 dans l’Ohio. Nicolas Batum n’a toujours pas joué en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.