Gobert et Minnesota perdent un duel décisif à Denver

Vainqueurs le 29 mars à Denver, Minnesota et Rudy Gobert n’ont cette fois rien pu faire contre les Nuggets de Nikola Jokic. Portée par son double MVP (41 points à 16/20 aux tirs, 11 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions en 38 minutes), la franchise du Colorado a battu les Timberwolves 116 à 107. Les champions NBA en titre ont pris le dessus à la fin du troisième quart-temps avec un 9-1 (83-80).

Malgré un bon match solide (13 points à 6/7 aux tirs, 15 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 39 minutes), Rudy Gobert n’a pas pu limiter Nikola Jokic au poste de pivot, même si ce dernier a été défendu par Kyle Anderson. « Nikola répond toujours au côté physique. Il ne se cache jamais », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. « Rudy Gobert sera un jour membre du Hall of Fame. Rudy Gobert va être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. Et cela montre à quel point Nikola est génial. Je ne pense pas que quiconque dans la NBA puisse défendre Nikola en 1 contre 1 », a continué Mike Malone.

Encore deux matches à domicile pour Minnesota

Au classement de la conférence Ouest, Minnesota (55 victoires et 25 défaites) et Rudy Gobert glissent à la troisième place derrière Denver (56 victoires et 24 défaites) et Oklahoma City (55 victoires et 25 défaites) qui s’est largement imposé face aux San Antonio Spurs. Les Timberwolves terminent néanmoins la saison régulière avec deux matches à domicile, face à Atlanta et Phoenix, avec le retour de Karl-Anthony Towns annoncé pour ce week-end. OKC va également jouer deux fois à la maison, mais face à de plus gros adversaires, Milwaukee – cependant privé de Giannis Antetokounmpo – et Dallas. Quant aux Nuggets, ils joueront à l’extérieur, mais chez deux des trois derniers de la conférence Ouest, les Memphis Grizzlies et les San Antonio Spurs.