Gobert et Minnesota repassent une énième fois en tête à l’Ouest

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert n’ont fait qu’une bouchée des Toronto Raptors ce mercredi 3 avril, leur permettant de reprendre la place de leader de la conférence Ouest.

Face à une franchise en difficulté (15 défaites de suite), les Timberwolves ont pris le dessus peu à peu pour finir à +48 (133-85). Le staff a ainsi pu limiter le temps de jeu des cadres, à l’image des 27 minutes disputées par Rudy Gobert, pour 11 points à 3/6 aux tirs et 5/8 aux lancers francs, 15 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 4 balles perdues. Ce dernier termine avec le meilleur +/- de son équipe (+33).

Si les Timberwolves ont le même bilan que Denver (53 victoires et 23 défaites) à six matches de la fin de la saison régulière, ils ont créé l’écart avec Oklahoma City (52 victoires et 24 défaites) qui a pris une rouste à Boston (135-100).