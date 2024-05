Gobert et Minnesota sortent Denver pour s’offrir une finale de conférence Ouest

Anthony Edwards avait promis un match 7 mémorable, et les Minnesota Timberwolves ont tenu parole en réalisant le plus grand comeback de l’histoire des septièmes manches. Menés de 15 points à la mi-temps (53-38) et de 20 points en seconde période (58-38), Rudy Gobert & co ont inversé la tendance pour s’imposer à Denver et éliminer les champions en titre lors des demi-finales de Conférence à l’Ouest.

Rudy Gobert toujours aussi précieux, des deux côtés du terrain

Bien que la ligne statistique d’Anthony Edwards ne soit pas impressionnante, avec moins de 20 points et une maladresse notable (6/24), son impact en seconde mi-temps a été déterminant. Passant de 4 points, 3 passes et aucun rebond à la pause à 16 points, 8 rebonds et 7 passes au final, il a symbolisé la résilience de son équipe. Jamal Murray, bien que prolifique avec 35 points, a été contenu par Edwards en deuxième mi-temps, ne marquant que 11 points après la pause. La jeune superstar lui a piqué plusieurs fois la gonfle sur des remontées de balle pour aller dunker seul en contre-attaque.

Nikola Jokic a affiché des statistiques solides avec 34 points, 19 rebonds et 7 passes, mais sa précision à 3-points a fait défaut (2 sur 10). La défense des Wolves, particulièrement efficace grâce à Rudy Gobert (13 points à 3/7 – dont un turnaround jumper exceptionnel -, 9 rebonds, 2 contres et 6 fautes en 36 minutes), a su éloigner Jokic de la peinture, une stratégie payante dans les deux derniers matches perdus par les Nuggets. En contraste, Aaron Gordon a été quasiment inexistant, limité à 4 points par Gobert.

La victoire de Minnesota a été le fruit d’un effort collectif. Karl-Anthony Towns a marqué 23 points, tout comme Jaden McDaniels, crucial lors des matches 6 et 7. Naz Reid, en sortie de banc, a brillé des deux côtés du terrain (11 points à 4/7, 4 rebonds et 2 contres en 22 minutes).

Minnesota – Dallas en finale de conférence Ouest

Les Timberwolves accèdent ainsi à leur deuxième finale de Conférence de l’histoire, 20 ans après la série perdue 4-2 par Kevin Garnett & co contre les Lakers. Ils affronteront les Dallas Mavericks de Luka Doncic pour une place en finales NBA, une étape encore jamais franchie par la franchise. A l’Est, Boston sera le grand favori face à Indiana, qui a également gagné un match 7 à l’extérieur ce dimanche, à New York.