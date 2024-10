Grant Sherfield quitte déjà Vechta pour la Turquie

Grant Sherfield (1,87 m, 24 ans) change déjà de club cette saison. L’arrière étasunien qui avait démarré l’exercice 2024-2025 à Vechta en Allemagne a signé à Yalova. La formation turque a démarré sa saison par une grosse claque subie face à l’Anadolu Efes Istanbul (59-100).

Grant Sherfield avait démarré sa carrière professionnelle chez les Metropolitans 92. Libéré après seulement sept matches (10,4 points à 46%, 2,1 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne), cet arrière étasunien avait plus tard dans la saison rejoint la formation israélienne de l’Hapoel Beer Sheva. En 30 rencontres de Winner League, l’ancien pensionnaire des Universités de Wichita State, Nevada et Oklahoma a tourné à 14 points à 40,1% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 4,1 passes décisives en 31 minutes. Sur ce début de saison, il a participé aux qualifications à la BCL avec Vechta (14 points cumulés en 32 minutes sur deux matches).