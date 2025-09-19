Gravelines-Dunkerque balayé par Ostende à une semaine de la reprise

À l’image de son voisin du Portel, le BCM Gravelines-Dunkerque a pris l’eau à un peu plus d’une semaine de la reprise officielle. Opposés aux Belges d’Ostende ce jeudi 18 septembre, les Maritimes ont vite été débordés, concédant un sévère 34-16 dès le premier quart-temps. Le collectif belge, déjà bien huilé et redoutable derrière l’arc (11/24), n’a laissé aucune chance au BCM, battu 106-74.

Un effectif encore incomplet

Avec seulement huit joueurs professionnels disponibles, sans Chris Babb ni Edon Maxhuni (revenu de l’EuroBasket avec la Finlande mais encore en reprise), le groupe nordiste est apparu limité et en manque de repères. Le partenaire d’entraînement Junior Mbida était bien présent mais n’a pas foulé le parquet.

Une préparation difficile

Le BCM affiche désormais un bilan inquiétant de cinq défaites en six rencontres de préparation. L’adresse aux lancers francs (11 ratés) a encore souligné les manques d’une équipe qui doit rapidement monter en régime. Jean-Christophe Prat et ses hommes n’ont plus qu’une semaine pour corriger le tir avant la réception du Paris Basketball, le 27 septembre, à la Sportica de Dunkerque.

https://twitter.com/BCMBasket/status/1968705498007441831/photo/1