Le Portel lourdement battu à Nanterre : Kenny Grant sonne l’alarme

Le Portel a terminé sa préparation par une lourde défaite à Nanterre (98-65) mercredi soir. En difficulté dans tous les secteurs, l’ESSM n’a pas fait illusion, laissant apparaître ses manques avant l’ouverture du championnat contre Monaco. Kenny Grant n’a pas caché ses inquiétudes, pointant un déficit physique et une alchimie collective encore fragile.

Kenny Grant lucide sur l’état de son équipe

Privé d’Ivan Février et avec un Greg Lee encore trop juste, Kenny Grant a constaté les limites de son groupe dans les Hauts-de-Seine. « Je cherche encore à faire un match complet et on a vu dans ce contexte qu’on manquait de taille. Nous n’avons pas affiché la densité physique qu’il faut pour exister. Quand tu perds autant, c’est dur de trouver du positif », a-t-il confié à La Voix du Nord.

Après trois victoires pour débuter la présaison, l’ESSM reste finalement sur trois revers consécutifs et un constat implacable : « Nous ne sommes pas prêts. Pour survivre cette saison, on se doit de vite progresser dans la quête des rebonds et notre alchimie collective », a ajouté le coach portelois.

Ebunangombe, la satisfaction

Seule éclaircie dans la soirée compliquée du Portel, la prestation du jeune Christopher Ebunangombe (1,96 m, 18 ans). Après ses 12 points contre Murcie, le meneur/arrière de 18 ans a récidivé avec 17 points et une vraie audace offensive. « Sa combativité et son scoring ont donné du poids », a salué Kenny Grant.

Mais la défense reste inquiétante : après avoir encaissé 100 points contre Murcie, puis 88 face à Boulazac, l’ESSM en a concédé 98 contre Nanterre.

Neuf jours pour corriger le tir

La rencontre prévue samedi contre Louvain ayant été annulée, Le Portel ne rejouera plus avant la reprise officielle le 28 septembre contre Monaco. Les neuf jours d’entraînement restants s’annoncent cruciaux pour espérer hausser le niveau.