Guerschon Yabusele brille, mais Philadelphie s’incline à Milwaukee

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) continue d’impressionner avec les 76ers. Sorti du banc, il a inscrit 18 points en 25 minutes à 7/10 aux tirs, dont 3/6 à longue distance. Une belle ligne de stats qui n’a toutefois pas empêché Philadelphie d’enchaîner une troisième défaite consécutive, et sa cinquième en six matchs, pour la dernière à la télévision du légendaire consultant Hubie Brown (91 ans).

Face à des Bucks privés de Giannis Antetokounmpo (forfait pour la quatrième fois de suite), Milwaukee a pu compter sur un Damian Lillard en mode patron. L’ancien meneur de Portland a signé son record de la saison avec 43 points, accompagné de 8 passes et 7 rebonds. Bien épaulé par Gary Trent Jr. (23 points) et Bobby Portis (18 points, 12 rebonds), il a permis aux Bucks de retrouver le chemin de la victoire après six défaites en sept matchs.

Un match longtemps indécis

Avec 22 changements de leader dans les 27 premières minutes, la rencontre est restée serrée jusqu’à ce que Milwaukee prenne le contrôle dans le troisième quart-temps. Un 3-points de Lillard à 9 minutes 19 du terme du quart a définitivement fait basculer le match en faveur des Bucks (70-69). Derrière, les 76ers ont craqué et accusé jusqu’à 25 points de retard.

Tyrese Maxey a encore livré une performance XXL avec 39 points, enchaînant un 18e match consécutif à 25 points ou plus. Joel Embiid a ajouté 27 points, mais cela n’a pas suffi pour inverser la tendance. Ce dernier a d’ailleurs confié qu’il devrait peut-être se faire opérer du genou à l’intersaison.

Les Bucks en feu à longue distance

Milwaukee a dominé avec une adresse insolente derrière l’arc, réussissant 24 tirs primés (record de la saison) sur 55 tentatives. Un secteur qui a fait la différence face à une équipe de Philadelphie trop irrégulière en seconde mi-temps.

Dans un contexte de reconstruction après le départ de Khris Middleton, les Bucks semblent trouver leurs repères avec leurs nouvelles recrues. Kyle Kuzma, titularisé après son premier match en sortie de banc, a apporté 13 points, 8 rebonds et 5 passes. En revanche, Jericho Sims et Kevin Porter Jr., fraîchement arrivés, n’ont pas encore été utilisés.

Bloqué à 20 victoires en 52 matches, Philadelphie tentera de stopper l’hémorragie mardi contre les Raptors de Toronto, avant le All-Star Break.