Moussa Diabaté blessé à l’œil à Détroit, Tidjane Salaün vendange

A peine signé trois ans par les Charlotte Hornets, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a du quitter prématurément ses coéquipiers ce dimanche contre Détroit. De nouveau titularisé, l’intérieur français est en effet sorti après 7 minutes de jeu après s’être blessé à la l’œil droit. Si aucun contact n’avait été à déplorer sur le Parisien, ce dernier n’est plus revenu en jeu. L’ancien joueur de Michigan (NCAA) a eu le temps de marquer 5 points à 2/2 aux tirs et 1/2 aux lancers francs, en plus de prendre un rebond.

INJURY UPDATE: @hornets Moussa Diabate (right eye injury) is doubtful to return to today’s game at DET. — Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) February 9, 2025

Tidjane Salaün termine à 1/12 aux tirs

A Détroit, Charlotte a perdu 112 à 102. En sortie de banc, le rookie français Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a été responsabilisé (31 minutes de jeu) ce qui lui a permis d’être complet (8 points, 7 rebonds et 4 passes décisives). En revanche, l’ancien Choletais a été très maladroit (1/12 aux tirs, dont 0/6 à 3-points). Il termine avec le pire +/- des Hornets (-18).