Moussa Diabaté (enfin) signé par les Hornets : trois ans de contrat !

Ça y est, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) n’est plus un intérimaire en NBA ! Après deux ans et demi en two-way contract (un contrat G-League, qui permet de jouer jusqu’à 50 matchs NBA), l’intérieur parisien a obtenu ce qu’il convoitait depuis octobre 2022 : un vrai contrat dans la grande ligue. Ainsi, les Charlotte Hornets ont enfin consenti à le sortir de sa situation précaire afin de lui faire parapher un engagement longue durée sur les trois prochaines saisons !

The Charlotte Hornets are converting two-way forward Moussa Diabate to a standard three-year NBA contract, sources tell ESPN. Diabate has averaged 4.7 points and 7.1 rebounds this season for the Hornets. pic.twitter.com/jLw1pAVhX7

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025