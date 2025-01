Moins de 20 matchs d’éligibilité restants pour Moussa Diabaté, toujours sans contrat standard

La situation de Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) n’a toujours pas évoluée depuis le début de saison. L’intérieur bagarreur des Hornets est toujours cantonné à son contrat two-way malgré ses bonnes performances sur le parquet. Celui-ci ne lui autorise que 50 apparitions sur la feuille de match au cours des 82 matchs d’une saison. Il n’est qu’un joueur “bonus” ajouté aux 15 contrats garantis de la franchise. Et pourtant, il a un rendement bien au-delà de son salaire d’à peine 500 000 dollars. Ses statistiques sont pour l’instant de 3,4 points à 60,3% aux tirs et 6,7 rebonds en 18 minutes de moyenne. Mais surtout, son énergie en sortie de banc a débloqué beaucoup de situations pour son équipe. En cumulé, il est le septième joueur le plus utilisé de l’équipe et le meilleur rebondeur. Le coaching staff compte sur lui, mais se retrouve limité dans son utilisation par sa situation contractuelle.

Depuis le début de saison, Diabaté est apparu 32 fois sur la feuille de match. Il ne lui reste donc plus que 18 matchs. C’est ainsi qu’il n’a joué qu’une seule rencontre en 2025, la nuit dernière contre Chicago, afin de préserver son éligibilité.

Pour le garder actif, la franchise l’a envoyé en G-League, où il a cartonné dès son premier match (26 points à 9/9 aux tirs, et 14 rebonds). Il y a déjà disputé plus de 50 matchs en trois saisons principalement avec les Clippers, avec une domination dans les raquettes montrant qu’il n’avait plus rien à faire dans ce championnat.

Moussa Diabate SHINED in his season debut with the @greensboroswarm ! The @hornets two-way signee posted a dominant double-double on a perfect shooting night! 💯 pic.twitter.com/A7TBZPEGwl

Il doit donc attendre que la situation se décante dans l’effectif NBA. Ce qui pourrait être le cas avec le transfert cette semaine du deuxième pivot des Hornets, Nick Richards, vers Phoenix. Ce qui lui a déjà permis de retrouver les terrain de l’Association la nuit dernière. Étant donné qu’un ailier est arrivé en échange (Josh Okogie), Diabaté a pris sa deuxième position dans la hiérarchie des pivots, derrière le titulaire Mark Williams. Les négociations pour un contrat garanti, qui avaient déjà eu lieu en novembre, devraient donc pouvoir reprendre.

Car le Parisien a beaucoup d’arguments de son côté. Son profil d’« energizer » et sa polyvalence défensive sont uniques dans le secteur intérieur de l’effectif. Malgré une contribution offensive très limitée – si ce n’est par ses rebonds offensifs qui offrent des secondes chances à ses coéquipiers – il arrive toujours à peser sur les rencontres, et en fait pencher certaines. Son impact se retrouve dans les chiffres. Diabaté a de très loin le meilleur plus/minus cumulé de l’équipe (+37), alors que 16 des 18 joueurs de l’effectif sont en négatif (de -37 pour LaMelo Ball, à -143 pour Josh Green).

Véritable tube du mois en novembre, il a moins joué en décembre avec les retours de blessure de ses concurrents. Le départ de Nick Richards devrait lui libérer du temps de jeu ces prochains jours. Et possiblement ouvrir la voie pour obtenir – enfin – un contrat garanti, après trois ans de two-way contract. Il faudra pour cela que les Hornets coupent un joueur, ce qui ne serait pas étonnant à l’aube de la trade deadline. Les fans de la franchise, qui adorent son énergie, plaident en tout cas en sa faveur.

The Charlotte Hornets have transferred two-way center Moussa Diabate back from the Greensboro Swarm and he will be available in Chicago this evening.

Following the trade of Nick Richards to the Phoenix Suns, he becomes the team's backup big. The Moose is loose! 🫎 pic.twitter.com/nVi5Htv3BP

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 18, 2025