Wembanyama et les Spurs corrigés, Gobert solide, Diabaté et Dieng de retour

Vendredi soir, les Français évoluant en NBA ont vécu une soirée contrastée, entre performances individuelles intéressantes et contextes collectifs difficiles.

Wembanyama en difficulté face à Memphis, les Spurs perdent de 28 points



Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), attendu comme le visage des Spurs, n’a pas pu empêcher une nouvelle débâcle face aux Grizzlies, privés de leur star Ja Morant. Le prodige français a livré une prestation correcte avec 19 points à 8/19 aux tirs (dont 3/7 à 3-points), 12 rebonds, 3 passes décisives et 6 contres en 31 minutes face à l’Espagnol Santi Aldama (29 points – record en carrière – et 8 rebonds). Cependant, San Antonio a sombré, subissant sa plus lourde défaite de la saison (140-112). Une soirée à oublier pour la franchise texane, en pleine spirale négative avec cinq défaites lors des six derniers matchs.

Gobert discret mais efficace à New York

Au Madison Square Garden, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et les Timberwolves ont dominé des Knicks (116-99) qui devaient faire sans leur ancien joueur Karl-Anthony Towns (2,13 m, 29 ans). Anthony Edwards a brillé avec 36 points, tandis que Gobert a apporté 11 points à 5/6 et 6 rebonds, en plus de 2 contres en 31 minutes. Une prestation sobre mais efficace pour le pivot français, qui continue d’ancrer Minnesota dans la lutte pour les playoffs. Du côté de New York, Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) a joué 71 secondes.

Dieng, Diabaté et Salaün se montrent

Du côté d’Oklahoma City, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a profité des absences dans l’effectif pour jouer six minutes et inscrire 8 points grâce à une belle adresse longue distance (2/3 à 3-points). Une performance encourageante pour l’ailier-fort français, en quête de régularité, même si le Thunder a perdu à Dallas.

À Chicago, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) ont retrouvé du temps de jeu avec Charlotte, lors d’un duel remporté de justesse face aux Bulls (125-123). De retour dans l’effectif après le transfert de Nick Richards à Phoenix, Diabaté a inscrit 2 points à 1/2 et capté 3 rebonds en 15 minutes, tandis que Salaün a ajouté 3 points à 1/3, 3 rebonds et 2 passes en 14 minutes. Des contributions modestes, mais précieuses.