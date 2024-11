Guerschon Yabusele signe son record en NBA, mais les Sixers tombent face aux Rockets

Les Philadelphia 76ers ont une nouvelle fois été rattrapés par leur mauvaise passe cette saison, battus par les Houston Rockets dans une défaite crève-cœur 122-115 après prolongation. Malgré l’absence de Joel Embiid (2,13 m, 30 ans), Paul George (2,03 m, 34 ans) et Kyle Lowry (1,83 m, 38 ans), les Sixers ont pu compter sur un Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) étincelant, qui a signé son record personnel en NBA avec 22 points, mais cela n’a pas suffi à renverser des Rockets accrocheurs.

Yabusele en grande forme, mais Philly chute

Auteur d’une prestation remarquable, Yabusele a affiché une efficacité redoutable : 7/12 au tir, dont un impressionnant 4/6 à 3-points. Ses 22 points, accompagnés de 7 rebonds, ont donné un souffle d’espoir à une équipe de Philadelphie en quête de solutions. L’ailier-fort français, de retour en NBA après cinq ans d’absence, s’est notamment illustré dans le deuxième quart-temps, inscrivant 8 points qui ont permis aux Sixers d’entamer une remontée.

Cependant, son pourcentage aux lancers francs (4/7) a laissé des regrets dans une rencontre disputée où chaque détail comptait. Malgré ses efforts et ceux de Tyrese Maxey (1,88 m, 24 ans), auteur d’une performance magistrale avec 39 points et 10 passes, les Sixers ont fini par céder face à la furie offensive de Jalen Green, auteur de 41 points pour Houston.

Des Rockets en pleine ascension

Les Rockets, portés par leur jeune arrière Jalen Green (1,93 m, 22 ans), continuent d’afficher une belle régularité cette saison (14 victoires en 20 matches). Leur collectif a su tenir bon dans les moments décisifs, notamment lors de la prolongation. Cette victoire confirme leur montée en puissance face à une équipe de Philadelphie diminuée, mais qui s’est battue jusqu’au bout.

Un futur prometteur pour Yabusele ?

Malgré la défaite, cette performance marque un tournant pour Yabusele, qui semble avoir trouvé sa place dans la rotation des Sixers. C’est déjà la deuxième fois cette saison qu’il dépasse la barre des 20 points, un signe encourageant pour le joueur et pour l’équipe, qui devra encore patienter avant de retrouver ses cadres blessés.

Avec ce record en poche et une belle efficacité offensive, Guerschon Yabusele pourrait bien devenir un facteur clé pour Philly, à condition que ces éclats individuels se traduisent bientôt par des victoires collectives puisque les Sixers sont déjà à 14 défaites en 17 matches.

Un contexte difficile pour Philadelphie

Les Sixers, lourdement impactés par les blessures, peinent à se relancer dans une saison semée d’embûches. À l’Est, la compétition est rude, et chaque défaite creuse un peu plus leur retard dans la course aux playoffs. Toutefois, avec un Tyrese Maxey en mode leader et des joueurs comme Yabusele qui montent en puissance, Philadelphie garde un espoir de redressement.

Les jours à venir seront cruciaux pour l’équipe, qui devra puiser dans ses ressources pour compenser l’absence de ses stars et inverser la spirale négative. A commencer par le match de ce samedi à Détroit.