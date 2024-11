Atlanta fait tomber le leader de la NBA, avec un gros coup de chaud de Risacher

Sensation de ce début de saison, Cleveland avait gagné 17 de ses 18 matches avant d’affronter Atlanta ce mercredi 27 novembre, et n’avait signé aucune défaite à domicile. Les Hawks sont donc les premiers à s’être imposés chez les Cavaliers cette saison. Et Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) n’y est pas pour rien.

Mené de 3 points à la pause (64-61), Atlanta est reparti sur le cinq avec son cinq majeur, dont le n°1 de la Draft qui n’avait inscrit que 2 points en 11 minutes jusque là. Le Lyonnais a connu un véritable coup de chaud. Sur les 3 premières minutes du troisième quart-temps, il a passé 13 points à la défense de Cleveland. En seulement 6 minutes cumulés en deuxième mi-temps (5 dans le troisième quart-temps, 1 dans le dernier), il a inscrit 15 points à 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points.

Risacher in the second half:

– 6 mins

– 15 points

– 3/4 3FG

– 5/6 FG

Played 1 minute in the 4th… pic.twitter.com/drWRfE32x2 — RisacherMuse (@Risacher_Muse) November 28, 2024

Lancée, l’équipe de De’Andre Hunter (26 points à 9/16 et 5 rebonds), Bogdan Bogdanovic (17 points à 4/8 et 3 rebonds), Trae Young (20 points à 6/18 mais 22 passes décisives, record en carrière) et Jalen Johnson (22 points à 9/16, 9 rebonds et 7 passes décisives en 35 minutes) a pris le dessus pour filer vers la victoire (124-137). Au final, Zaccharie Risacher a inscrit 17 points à 6/10 aux tirs (dont 3/6 à 3-points) en 17 minutes.

A l’Est, Atlanta est neuvième avec 8 victoires et 11 défaites.