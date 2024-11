Record en carrière explosé, un shoot clutch, 38 minutes de jeu : la folle soirée de Tidjane Salaün

C’est le genre de soirée qui donne satisfaction aux fans des Hornets envers la sélection en n°6 de Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) à la Draft. Alors que le Français joue et score moins que ses homologues draftés haut en juin dernier, il a cette fois été hautement responsabilisé dans le match face au Miami Heat (défaite 94-98), cette nuit du 27 au 28 novembre.

L’ancien de Cholet bénéficie de la blessure de Miles Bridges. Et de celle plus récente – pour toute la saison – de Grant Williams, qui s’est déchiré les ligaments croisés. Les deux ailiers-forts majeurs de l’effectif sur la touche, c’est Salaün qui se retrouve le dernier représentant de ce poste aux Hornets. Ni une ni deux, le staff n’a pas hésité longtemps pour le mettre titulaire. Il a joué 30 puis 38 minutes sur ses deux derniers matchs. Ce alors qu’il n’avait jamais dépassé les 22 minutes auparavant. Et cette nuit, il a fait honneur à la confiance qui lui était accordée.

Une performance remarquable

17 points à 7/12 aux tirs (dont 3/7 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 0 perte de balle en 38 minutes. Voilà la ligne statistique complète de Salaün. De loin la meilleure de sa jeune carrière (son précédent record était à 11 points).

Ses efforts continus des deux côtés du terrain depuis un mois ont enfin été concrétisés par ces gros chiffres offensifs. Il était sur le terrain dans une fin de match serrée où il a brillé, malgré la défaite des siens. À 42 secondes du terme, c’est lui qui met un 3-points qui permet aux Hornets de passer devant, sur un rebond offensif et une passe d’un certain Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) – lui aussi important avec 11 rebonds et +9 de plus/minus en 33 minutes. Son tir a fait exploser le public du Spectrum Center, les commentateurs, le banc des Hornets et le jeune français lui-même. Un moment dont il aurait pu se souvenir pendant longtemps, si le Miami Heat n’avait pas refroidi l’ambiance avec 6 points consécutifs juste après.

Son acte de naissance en NBA ?

Largement utilisé et productif en pré-saison, Salaün été préservé en ce début de saison régulière. Le staff avait annoncé dès sa Draft que son intégration se ferait en douceur étant donné son très jeune âge. C’est par la force des choses qu’il se retrouve titulaire avec plus de 30 minutes de jeu. Après une première titularisation brouillonne (1 point à 0/3 aux tirs, 7 rebonds, 2 turnovers et 3 fautes), il a cette fois été plus efficace. Mais comme d’habitude, il a apporté son énergie contagieuse. C’est ce qu’a principalement retenu son coach Charles Lee en conférence de presse :

« La chose que j’ai surtout vue, c’est sa joie. Il apporte toujours ça sur le parquet. Après son shoot, sa célébration en montrant les muscles donne de la vie à notre groupe. J’adore l’énergie qu’il apporte. Il joue physique en défense et arrive à garder les attaquants devant lui. Il les gêne, et sans faire de fautes. Maintenant il faut qu’il continue à se faire confiance. Il peut tout faire en attaque, du catch-and-shoot, attaquer les close-outs… Il continue de grandir, je suis content pour lui. »

Cette première grosse performance va lui donner confiance pour la suite. Cela montre ce qu’il peut faire dans cette NBA tournée vers l’attaque et si différente de ce qu’il a connu en Europe. Les opportunités pour marquer sont nombreuses, notamment s’il continue à aiguiser son tir à 3-points (29,8% pour l’instant). Cela, ainsi que savoir ne pas jouer dans la précipitation, restent ses principaux axes de progression. Mais au vu de son potentiel et du bilan des Hornets (12e avec 6 victoires pour 12 défaites), il devrait de toute façon avoir du temps de jeu. Le retour de Miles Bridges est prévu pour dans les prochains jours/semaines. En attendant, le petit frère de l’internationale Janelle Salaün devrait garder sa place de titulaire. Des occasions de battre son nouveau record vont se présenter.