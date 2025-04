Guerschon Yabusele termine troisième du trophée NBA récompensant la combativité

Les charges provoquées, les jetés au sol pour récupérer des ballons, les féroces box-outs pour les rebonds défensifs et batailles pour les offensifs, les écrans ravageurs… Tous ces éléments du registre de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) sont récompensés depuis 2016 par un trophée en NBA : celui du “Hustle Award”. Celui-ci, comme une poignée d’autres, vient diversifier la liste des habituelles récompenses (MVP, MIP, DPOY…). Il vient récompenser ceux qui se comportent comme des guerriers sur les parquets pendant la saison régulière, souvent des défenseurs féroces. Selon les mots de la NBA, « les joueurs faisant les efforts qui ne se voient pas dans les feuilles de statistiques traditionnelles, mais impactent chaque soir la capacité de leur équipe à gagner. »

C’est ainsi que Draymond Green (Golden State) a été élu pour la première fois, pouvant ainsi se consoler de n’avoir terminé que troisième de la course au DPOY, derrière Evan Mobley (Cleveland) et Dyson Daniels (Atlanta). Celui qui se bat actuellement dans une série de playoffs très physique contre Houston succède à Alex Caruso, Marcus Smart (vainqueur 3 fois) ou encore Patrick Beverley.

Une rage de vaincre de tout instant

Mais le reste du podium est ce qui nous intéresse. Car derrière Green et le jeune Cason Wallace (Oklahoma City), c’est bien le Tricolore Guerschon Yabusele (Philadelphie) qui vient compléter le trio de tête. Il termine donc troisième de ce trophée qui caractérise bien son style de jeu. De quoi récompenser encore un peu plus une saison couronnée de succès individuel. Et ce malgré le bilan collectif de son équipe des Sixers, qui a terminé 13e de la conférence Est.

La preuve que son grand retour en NBA après 5 ans a bien attiré les regards des journalistes votants. Et probablement d’autres équipes en vue de la free agency cet été. Les Sixers ont fait de la place dans leur cap salarial pour le garder, mais le principal intéressé pourrait se laisser séduire par des propositions plus intéressantes au niveau salarial comme sportif…