Guillaume Payen-Boucard signe à Lorient pour la mission maintien en Nationale 1

En pleine opération maintien dans le groupe B de Nationale 1, le CEP Lorient basket s’active sur le marché des transferts. Après deux premières recrues, c’est au tour de Guillaume Payen-Boucard (1,98 m, 34 ans), ailier expérimenté passé par Mulhouse, Le Havre et Denain, de poser ses valises en Bretagne.

Un effectif en reconstruction pour le CEP Lorient basket

Contrainte d’évoluer dans la poule basse de NM1, la formation lorientaise ne ménage pas ses efforts pour se donner les moyens de rester en troisième division. Après le renfort du pivot Gaylord Lobela (2,02 m, 30 ans) pour compenser le départ de Warren Williams (2,07 m, 26 ans), puis la signature du meneur Thomas Prost (1,80 m, 28 ans) (ex-Quimper, Rouen, Chartres), le CEP Lorient basket a officialisé ce jeudi 7 mars la signature de Guillaume Payen-Boucard.

Un ailier rompu aux joutes de la Nationale 1

À 33 ans, l’ailier québécois connaît parfaitement les spécificités du championnat. Passé par Mulhouse puis Le Havre, il a aussi eu l’opportunité de découvrir la Pro B sous les couleurs de Denain et Saint-Chamond. Reconnu pour son sens du placement, son activité au rebond et son engagement défensif, Payen-Boucard viendra apporter son expérience et sa polyvalence à un groupe en quête de certitudes.

Objectif maintien

Victorieux face à Metz la semaine dernière, Lorient s’apprête à enchaîner un déplacement délicat à Boulogne ce vendredi soir (20h). Un renfort de ce calibre tombe à point nommé pour le CEP Lorient, engagé dans une lutte pour conserver sa place en Nationale 1.

« Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Guillaume Payen-Boucard qui vient renforcer l’équipe au poste 3 », a indiqué le club dans son communiqué. « Guillaume connaît bien la Nationale 1 pour avoir évolué sous les couleurs de Mulhouse et du Havre. Il a également joué en Pro B avec Denain. Reconnu pour son engagement défensif, il excelle notamment au rebond grâce à son activité et son sens du placement. »

Une recrue d’expérience dont la première apparition sous ses nouvelles couleurs est attendue dès ce week-end dans le Nord.