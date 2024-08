Quand Gordon Herbert et Svetislav Pesic remettent le statut de finaliste de l’équipe de France en question…

Gordon Herbert (sélectionneur de l’Allemagne) : « Les Français ne me laisseront pas dire ça mais la Serbie est la meilleure équipe que nous ayons affrontée au cours de ces Jeux Olympiques. Cette défaite contre l’équipe de France, on l’a dans le cul, pardonnez mon langage. J’étais frustré avec moi-même, j’aurais pu faire un meilleur boulot sur ce match, je l’ai dit à mes joueurs. Je me doute que cette rencontre va rester dans un coin de nos têtes pendant très longtemps mais il faudra surtout se souvenir du bon basket que nous avons développé pendant trois ans. Je suis triste que ce cycle arrive à son terme. Ça a été une aventure incroyable, une situation rêvée pour un coach. »

Svetislav Pesic (sélectionneur de la Serbie) : « Afin que ce soit clair pour tout le monde : ces deux équipes méritaient de jouer la finale ! Je ne provoque personne, mais ce soir, la Serbie et l’Allemagne auraient dû disputer le match pour la médaille d’or ! Cela me parait assez évident. Mais cette médaille de bronze restera un succès pour la Serbie, dans l’une des olympiades les plus denses de l’histoire. Nos deux derniers matchs ont été de qualité et c’est bien mieux quand on termine un tournoi par une victoire.



Mon avenir ? Il est maintenant temps de faire la fête, car c’est une grande réussite. Honnêtement, je n’ai aucun projet Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire dans les prochains jours, à part être avec ma famille, faire la fête un peu, me reposer. Je suis toujours disponible pour le basket serbe, dans n’importe quel rôle. Tout le monde sait à quel point le basket est important mais nous devons réfléchir à la manière de le développer. L’identité du sélectionneur, c’est un peu moins important… »