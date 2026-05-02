Alors qu’il a été cité mardi soir par Kevin Kokila comme l’un des artisans sur le long-terme du sacre de la JL Bourg en EuroCup, Pierre Pelos a vécu 24 heures plus tard une formidable soirée : son meilleur match de la saison, lors d’un exploit de Gran Canaria à Malaga.

Un scénario de cinéma, signé Isaiah Wong

Longtemps mené au score en première mi-temps, son équipe a recollé juste avant la pause grâce à un and-one acrobatique d’Isaiah Wong, dans un grand soir (44-43). La deuxième mi-temps suivait le même scénario haletant. À 23 secondes de la fin, avec trois points de retard, c’est encore Wong qui chipait le ballon sur une remise en jeu adverse pour planter un trois-points venu d’ailleurs et arracher la prolongation. Une action que Pierre Pelos prolongeait en défendant parfaitement sur le dernier tir réglementaire, potentiellement fatal.

Saluden a la santísima trinidad del partido de hoy en Málaga 🙏 pic.twitter.com/ImKxwmAs3U — Diego Gómez (@ramonflowbakano) April 29, 2026

Pelos et Alocen délivrent Gran Canaria

En prolongation, Kendrick Perry portait les siens à bout de bras, avant que Carlos Alocen ne délivre Gran Canaria de la manière la plus dramatique qui soit : une faute provoquée sur un layup à deux centièmes de secondes de la sirène. L’Espagnol ne tremblait pas sur la ligne, convertissant ses deux lancers-francs pour sceller la victoire 100-101.

En la misma canasta que se rompió en 2022, tras dos cruzados y un año de trabajo.. ¡Carlos Alocén brilla para darle la victoria a su equipo, @GranCanariaCB! 💫 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @carlosalocen pic.twitter.com/aHyQmUi8ov — Liga Endesa (@ACBCOM) April 29, 2026

Isiah Wong terminait MVP de la rencontre avec 29 points et 5 passes, nouveau record personnel depuis son arrivée en Europe. Mais il était talonné de près par Pierre Pelos (2,05 m, 33 ans), auteur lui aussi de son record offensif sous le maillot canarien : 24 points à 10/14, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour 30 d’évaluation (égalment son record avec Gran Ca) en 34 minutes.

😮‍💨 Cosa seria la de Pepe anoche en Málaga: 2⃣4⃣ puntos

7⃣ rebotes

2⃣ asistencias

2⃣7⃣ de valoración … y los 6 primeros puntos de la prórroga 🎩 pic.twitter.com/ZKs33pA21l — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 30, 2026

Pelos, dans la meilleure saison de sa carrière

Pour sa troisième saison à Gran Canaria, l’intérieur français est en train de franchir un palier. Au-delà des chiffres en hausse avec 9,0 points à 54,7% aux tirs dont 43,8% à trois-points, 4,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 21 minutes sur 28 matchs en Liga Endesa. Pelos s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif, précieux par sa polyvalence dans la raquette comme par son adresse à mi-distance.

Un succès avec des implications directes au classement

La victoire a également un poids sportif immédiat pour Gran Canaria. En cas de défaite de San Pablo Burgos, les insulaires pourraient grimper à la 15e place, soit deux longueurs au-dessus de la première équipe relégable. Un résultat vital dans une lutte pour le maintien qui s’annonce serrée jusqu’au bout, la paire de Français n’a toujours pas dit son dernier mot à 5 journées de la fin de la saison.