Allégé de son calendrier d’EuroLeague, l’ASVEL peut désormais se concentrer sur le championnat. C’est ainsi que le créneau du vendredi soir — habituelle soirée d’EuroLeague — s’est ouvert à eux en ce 1er mai. Ce match de la 28e journée les opposait au BCM Gravelines-Dunkerque, dans une affiche ayant des incidences en tête comme au fond du classement.

Résultat logique, Glynn Watson Jr de retour

Et maintenant qu’elle a plus de temps pour se préparer sans avoir de calendrier surchargé, l’ASVEL reprend du poil de la bête sur cette fin de saison de Betclic ÉLITE. Après leur victoire à Monaco il y a un peu moins de deux semaines, les hommes de Pierric Poupet — qui vit ses derniers matchs à ce poste — enchaînent avec un nouveau succès.

Sans trembler, ils ont triomphé de Gravelines-Dunkerque pour la… sixième fois d’affilée. À part dans les toutes premières minutes, leurs visiteurs n’ont jamais mené au score. L’écart est même monté à +18 dès le deuxième quart-temps (43-25). Ce notamment grâce à leur défense extérieure sur les porteurs de balle nordistes (10 interceptions), qui se sont parfois montrés fébriles.

Glynn Watson Jr is BACK 💪🔥 pic.twitter.com/UEPHUdfViP — ASVEL Spirit (@AsvelSpirit) May 1, 2026

Un match qui était particulier pour Glynn Watson Jr. D’abord parce qu’il signait ce soir son grand retour de blessure, après quasiment un mois et demi d’absence. Mais aussi parce que c’était des retrouvailles avec son ancien club. Ses performances à Gravelines la saison dernière (plus de 16 points de moyenne) lui ont ouvert les portes de l’EuroLeague cette saison. Le meneur miniature a repris en douceur, en jouant 17 minutes en sortie de banc, pour 3 points à 1/5 aux tirs, et 4 passes décisives.

Mais c’est bien le titulaire sur son poste qui a le plus brillé ce soir. Avec 24 points à 8/8 à 2-points, 6 rebonds et 3 passes décisives, Shaquille Harrison est l’homme du match côté villeurbannais (29 d’évaluation). L’ancien NBAer prend véritablement une autre dimension depuis un mois, avec plus de 20 points de moyenne toutes compétitions confondues. Ce qui devrait attirer les convoitises pour la suite. Sur les ailes, Mbaye Ndiaye et Melvin Ajinça ont été disruptifs des deux côtés du terrain (17 d’évaluation chacun), pendant qu’Edwin Jackson a apporté un scoring bienvenu en sortie de banc.

🇺🇸⭐️ | ÉNORME 1ère mi-temps de Shaquille Harrison ! Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/2j24WYYEYU — DAZN France (@DAZN_FR) May 1, 2026

Gravelines dans une situation inconfortable

En face, le BCM s’est accroché jusqu’au bout, comme souvent cette saison, mais sans succès. Ils ont pourtant eu une meilleure adresse que d’habitude, avec 61% à 2-points et 40% à 3-points. Dont un très joli 7/8 aux tirs pour le premier match de la recrue Bruno Cingala-Mata (15 points, 5 rebonds), après une saison entre l’ÉLITE 2 et la Turquie. Un renfort qui pourrait faire du bien sur cette fin de saison. Mais la troisième pire défense du championnat a encore fait des siennes, avec 88 points encaissés.

Un meilleur résultat aurait été une bonne idée pour les Gravelinois à ce moment de la saison. Actuellement 14e, ils n’ont qu’une victoire d’avance sur le premier relégable Saint-Quentin, qui est dans une meilleure dynamique (2 victoires sur les 3 derniers matchs). Avec leurs trois revers consécutifs, les Nordistes se mettent dans une position inconfortable. Surtout que leurs deux derniers matchs seront contre Nanterre (3e) et à Bourg (5e)… Le maintien est loin d’être acquis.