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Premier triple-double de la saison en ÉLITE 2, Roanne célèbre son titre par une victoire, la bataille pour la 10e place fait rage - BeBasket