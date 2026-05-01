La deuxième partie de cette 36e journée prenait place ce vendredi soir. En lice, les désormais champions roannais, les relégués challandais, ou encore deux affiches de milieu de tableau qui ont eu des vraies conséquences dans la course au play-in. Avec en point d’honneur le premier triple-double de la saison, venant de Sean Smith d’Aix-Maurienne.

Dans un match sans intérêt comptable puisque Roanne est déjà champion et que Caen est officiellement sauvé, l’ambiance était toutefois festive à la Halle André Vacheresse. Plus de 5 000 personnes étaient en tribunes ce vendredi 1er mai pour fêter le titre de la Chorale et la montée en Betclic ÉLITE, obtenus le week-end dernier.

Mais ce n’est pas pour autant que l’heure est au relâchement. « Il reste 3 matches et on s’est donné un nouvel objectif avec l’équipe : atteindre les 30 victoires. Cela n’a jamais été fait dans ce nouveau format d’Élite 2 mais je pense que c’est possible » indiquait le coach TJ Parker dans les colonnes du Pays. La moitié du chemin est parcourue, avec cette victoire 75-71 contre le CBC qui s’est décidée dans le money-time.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 ! La Chorale décroche sa 29e victoire de la saison ce soir face à Caen (75-71) ✌️ 👉 Prochain rendez-vous, le derby de la Loire sur le parquet de Saint-Chamond vendredi 8 mai à 20h30 ! #ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/fpvmPeDTFh — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) May 1, 2026

La 10e place convoitée de toute part

Derrière, la course au play-in va sûrement être la plus passionnante sur les deux dernières journées. Car l’ASA, qui tenait la 10e et dernière place qualificative s’est incliné 89-92 ce soir à domicile contre Hyères-Toulon, qui remonte 13e. Une quatrième défaite en cinq matchs en partie due à un certain John Roberson, auteur de 29 points et d’un coup de poignard à 3-points à 20 secondes du terme.

Ce qui permet aussi à Aix-Maurienne (12e) de croire encore en ses chances. Les Savoyards ont disposé de la lanterne rouge Challans 98-87 grâce à un… triple-double venant d’un intérieur, Sean Smith (13 points, 10 rebonds, 10 passes décisives). C’est tout simplement le premier de la saison en ÉLITE 2.

Enfin, Nantes s’éloigne un peu plus de cette bataille pour la 10e place, grâce à leur deuxième victoire d’affilée contre Saint-Chamond (16e), 88-70. Pas de triple-double de leur côté, mais plutôt un effort collectif avec cinq joueurs au-dessus des 10 points, et un joli 12/25 à 3-points. L’Hermine prend une victoire d’avance sur Châlons-Reims, qui tient pour l’instant la 10e place. « C’est déjà les play-offs… On peut quasi mourir à chaque match. Ce sera cruel pour une équipe, toutes le méritent » avait estimé le coach Rémy Valin à Ouest-France.