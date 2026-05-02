Hugo Robineau (1,93 m, 26 ans) s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs français de Betclic ÉLITE cette saison. Passé par le centre de formation de Cholet, l’arrière originaire des Mauges a franchi un cap à Boulazac, où il tourne à 15 points, 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15 #13 REB 3,1 #95 PD 2,7 #53

Encore lié au club périgourdin pour la saison prochaine, Hugo Robineau sait toutefois que son profil pourrait attirer du monde cet été. « Pour l’instant, je suis toujours sous contrat avec Boulazac pour l’année prochaine. Bien évidemment, il y a peut-être des intérêts qui vont s’offrir à moi », confie-t-il dans les colonne d’Ouest France.

💥 | Peu importe comment, pour Hugo Robineau a passe ! 🔥 ⚡️ Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 #BetclicELITE @BoulazacBasketD pic.twitter.com/0anrdOpsL4 — DAZN France (@DAZN_FR) April 4, 2026

Un retour à Cholet pas impossible, mais pas prioritaire

Avant de rejoindre Boulazac, Hugo Robineau a longtemps été associé à Cholet Basket, son club formateur. Un retour dans les Mauges n’est pas exclu dans la suite de sa carrière, même si l’arrière ne semble pas en faire une priorité immédiate.

« J’ai tourné quand même une bonne page avec Cholet. Mais dans une carrière, on ne sait pas ce qu’il peut se passer dans trois ou cinq ans. Donc peut-être que je reviendrai, et si je reviens, ça serait avec beaucoup de passion, de cœur et l’envie de performer encore plus. »

Le joueur du BBD garde aussi une forme de revanche personnelle par rapport à son premier passage dans l’élite choletaise.

« Les saisons que j’ai faites individuellement n’ont pas été très productives à Cholet, mais je ne reste pas là-dessus. En tout cas, je ne suis pas fermé sur l’idée de revenir un jour. Mais à court terme, j’ai aussi d’autres objectifs comme peut-être aller à l’étranger, pour pourquoi pas découvrir autre chose. »

L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la Turquie dans un coin de la tête

Après une saison aussi aboutie, l’arrière peut désormais regarder plus haut. La Betclic ÉLITE pourrait lui offrir des opportunités dans des clubs plus ambitieux, mais l’étranger fait aussi partie de ses envies.

« Jouer à l’étranger, ça reste quand même aussi le défi d’une vie, je trouve, même niveau culturel, ça peut vraiment être un vrai plus. Lier ces deux aspects-là, ça pourrait être très enrichissant pour mon basket. »

Dans son esprit, les championnats majeurs européens sont clairement identifiés. « Quand on pense à l’étranger, on pense aux meilleurs championnats d’Europe comme l’Espagne. Mais après, il y a aussi l’Italie, l’Allemagne, la Turquie. C’est un objectif. »

À Boulazac, Hugo Robineau a prouvé qu’il pouvait porter une forte responsabilité offensive tout en restant efficace dans un temps de jeu contenu. Reste désormais à savoir si cette saison réussie ouvrira rapidement la porte à une nouvelle étape dans sa carrière.